Air France-KLM renforce sa présence en Europe du Nord avec SAS

L'acquisition de 19,9% du capital de SAS par Air France-KLM marque une étape significative dans la consolidation du secteur aérien en Europe.

Air France-KLM poursuit sa stratégie de croissance en prenant une participation dans le capital de la compagnie scandinave SAS. Cette acquisition s'inscrit dans un contexte de restructuration pour SAS, qui sort tout juste d'une période de difficultés financières marquée par une procédure de protection contre les faillites aux États-Unis.

Une acquisition stratégique et mesurée

Air France-KLM a officiellement acquis une participation de 19,9% dans le capital de la compagnie aérienne scandinave SAS, pour un montant de 144,5 millions de dollars. Cet investissement est le fruit d'un accord de restructuration signé en novembre dernier entre SAS et un consortium incluant Air France-KLM, les fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest, ainsi que l'État danois. Ce dernier détient désormais 25,8% de la compagnie, alors que le consortium dans son ensemble contrôle 86,4% du capital.

Cette prise de participation minoritaire permet à Air France-KLM d'étendre son influence en Scandinavie tout en minimisant les risques financiers. Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, a déclaré dans un communiqué cité par Royaltylobby : "Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette opération stratégique avec SAS et de renforcer ainsi notre présence sur les marchés scandinaves." Ces propos soulignent l'importance pour Air France-KLM d'accroître sa compétitivité dans une région où ses concurrents, comme Lufthansa, étaient historiquement bien implantés.

Un repositionnement stratégique de SAS

La compagnie SAS, qui a traversé une période de difficultés financières marquée par une procédure de protection contre les faillites aux États-Unis, voit dans cet accord une opportunité de se relancer. Grâce à cet investissement, SAS a pu sortir du régime de protection des faillites et commence à voir les résultats de sa restructuration, avec un retour aux bénéfices cet été et un plan de réduction des coûts de 660 millions d'euros par an.

En parallèle, SAS va quitter l'alliance Star Alliance pour rejoindre SkyTeam, l'alliance d'Air France-KLM, à compter du 1er septembre 2024. Ce changement, l'un des plus importants dans le secteur aérien ces dernières années, permettra aux 8 millions de passagers membres du programme de fidélité EuroBonus de SAS de bénéficier des avantages des autres membres de SkyTeam.

En termes de réseau, l'ajout des 33 destinations de SAS aux 189 destinations déjà desservies par Air France-KLM permet au groupe de renforcer considérablement son offre. Ce développement est essentiel pour attirer et conserver une clientèle composée notamment de grandes entreprises et de voyageurs fréquents, pour lesquels la diversité des destinations est un critère clé.

Défis et perspectives pour Air France-KLM et SAS

Si l'acquisition de cette participation minoritaire constitue un pas important pour Air France-KLM, le groupe envisage déjà l'avenir. En effet, l'accord prévoit la possibilité pour Air France-KLM de devenir actionnaire de contrôle de SAS dans un délai de deux ans, sous réserve de l'obtention de nouvelles autorisations réglementaires et de l'amélioration des performances financières de SAS. Cette stratégie permet au groupe franco-néerlandais de ne pas brusquer les autorités tout en se laissant la possibilité d'accroître son contrôle à terme.

Cependant, les défis restent nombreux. SAS doit poursuivre sa restructuration pour s'assurer une stabilité financière à long terme. La compagnie scandinave, déficitaire depuis 2019, doit encore travailler sur la réduction de sa dette et l'optimisation de ses coûts d'exploitation.

Pour Air France-KLM, cette opération permet de mieux se positionner face à ses rivaux européens, IAG et Lufthansa, dans la course à la taille et à la consolidation du marché. Avec cette alliance, le nombre de passagers annuels transportés par Air France-KLM, actuellement de 83,3 millions selon Les Echos, pourrait être complété par les 23,7 millions de passagers de SAS, rapprochant ainsi le groupe des chiffres de la concurrence.

En 2023, le groupe franco-néerlandais a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, tandis que SAS a rapporté 3,7 milliards d'euros. Cette alliance stratégique pourrait donc également permettre à Air France-KLM de se rapprocher du chiffre d'affaires de Lufthansa, qui atteint 35,4 milliards d'euros.