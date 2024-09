Rexel rejette l'offre américaine de QXO : une sous-valorisation de 9,37 milliards de dollars

Refusant une proposition de rachat inattendue du groupe américain QXO, Rexel a fait le choix de privilégier sa feuille de route stratégique, orientée vers la croissance et l'expansion internationale.

Rexel, leader français de la distribution de matériel électrique, a récemment rejeté une offre de rachat non sollicitée émanant du groupe américain QXO. Cette proposition, évaluée à 9,37 milliards de dollars, a été jugée insuffisante par le conseil d'administration de Rexel, qui estime que l'offre ne reflète pas la véritable valeur de l'entreprise ni le potentiel de création de valeur de son plan stratégique Power Up 25. Malgré l'ampleur de cette tentative d'acquisition, Rexel a choisi de rester indépendant et de poursuivre ses propres objectifs de croissance à long terme.

Une offre de rachat jugée insuffisante

La proposition de rachat émise par QXO, valorisée entre 28 et 28,40 euros par action, représentait une offre globale de 8,46 milliards d'euros. Cependant, cette offre n'a pas trouvé preneur. Dans un communiqué publié par Rexel et cité par Les Echos, le conseil d'administration a expliqué que l'offre "sous-valorise de façon significative la société et ne reflète pas le potentiel de création de valeur que recèle son plan stratégique Power Up 25".

QXO, une entreprise dirigée par le milliardaire Brad Jacobs, avait fait de cette acquisition une pièce centrale de sa stratégie d'expansion. Toutefois, cette première tentative d'OPA n'a pas convaincu. Selon Reuters, QXO n'envisagerait pas de faire une nouvelle offre à ce stade.

La stratégie ambitieuse de Rexel

Le rejet de cette offre s'inscrit dans un contexte où Rexel entend poursuivre son propre plan de développement. Le groupe, qui emploie 26 000 personnes et opère dans 19 pays à travers 1 950 points de vente, a récemment dévoilé son plan stratégique Power Up 25, dont l'objectif est de générer une croissance annuelle de 5 à 8% des revenus d'ici 2029. Ce plan inclut des acquisitions ciblées, particulièrement aux États-Unis, marché clé pour Rexel.

Malgré des résultats trimestriels légèrement en dessous des attentes au début de 2024, avec un repli de 20% de son cours en Bourse depuis mai, Rexel demeure confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs à moyen terme. Le fonds d'investissement Cevian Capital, qui détient environ 22,9% des parts de Rexel, est également un soutien de poids pour la direction actuelle.

QXO et ses ambitions sur le marché européen

QXO, fondé en 2024 par Brad Jacobs, vise à consolider le secteur des produits de construction, avec un marché estimé à 800 milliards de dollars. La société a levé plus de 5 milliards de dollars pour réaliser des acquisitions dans ce secteur, couvrant des produits variés allant des portes et fenêtres aux équipements électriques.

Rexel, de par sa présence internationale et son expertise, aurait pu constituer un atout majeur pour QXO, marquant ainsi sa première grande opération en Europe.