Comment Xavier Niel a "foutu le bordel" pendant plus d'une heure à L'Olympia

L'homme d'affaires tenait une conférence exceptionnelle à L'Olympia pour "apprendre à devenir milliardaire". Un show survolté durant lequel il est revenu avec humour sur sa carrière, du minitel rose à patron de Free.

Il voulait "foutre le bordel" ("Une sacrée envie de foutre le bordel", Flammarion) et c'est ce qu'il a fait pendant plus d'une heure, à L'Olympia. Pour sa première et unique représentation mercredi 18 septembre, Xavier Niel est parvenu à réunir 2 500 personnes. Les réservations pour cette conférence sobrement nommée "Comment devenir milliardaire" se sont vendues en seulement quelques heures. Le showman de Free est revenu avec humour et beaucoup de second degré sur son parcours atypique. Le JDN, qui était sur place, vous raconte cette soirée pas comme les autres.

Xavier fait du Niel

Sifflements, cris… Pour son arrivée sur scène, digne d'un Elon Musk à Vivatech, la superstar de Free a été accueillie en grande pompe par un public survolté. Très rapidement, Xavier Niel s'est mis à faire ce qu'il fait de mieux : du Xavier Niel. Si un milliardaire reçoit souvent des éloges, il reçoit également de nombreuses critiques. "J'ai envie que tu cr*ves", " énorme en**lé" Le patron de Free s'est alors mis à lire mot à mot les pires commentaires de X (Twitter) à son encontre.

Après cette introduction provocante, Xavier Niel a structuré son spectacle en cinq parties distinctes, chacune retraçant une étape clé de sa carrière d'entrepreneur. Entre ces segments riches en enseignements tirés de son expérience personnelle, le fondateur de Free a ponctué son show de courtes séquences vidéo au ton résolument caustique. On a eu droit à un défilé de stars du web, avec des apparitions surprises de Léna Situations et Squeezie. Le milliardaire semble clairement apprécier de surfer sur la vague de la culture jeune.

5 conseils barrés mais authentiques

"Allez en prison"

L'entrepreneur est revenu sur sa propre expérience carcérale, qu'il présente comme formatrice. Il cite en exemple Uber et Airbnb, des entreprises qui ont su jouer avec la réglementation pour créer de nouveaux marchés. "Jouez avec les limites, mais ne les franchissez jamais", résume-t-il, rappelant l'importance de l'audace.

© BP

"Faites confiance à Lena Situations"

L'homme de 57 ans insiste sur l'importance de s'entourer de personnes différentes. Il prend l'exemple de la création de Free : "On était cinq quand on a créé Free. On était cinq fondateurs, trois religions différentes, des origines complètement différentes. On n'avait rien en commun. Et vous savez quoi ? Je pense que ça a été notre secret."

"Pactisez avec le diable"

Niel revient sur les critiques l'accusant d'être un sataniste et parle de sa passion pour les catacombes, symbole selon lui de sa volonté d'explorer l'envers du décor. Soudain, Niel interrompt sa présentation et descend dans la fosse, surprenant le public. Pourquoi ? Pour distribuer des pizzas ! Il explique qu'il aurait voulu en offrir à tout le monde, mais que la sécurité de l'Olympia le lui a formellement interdit. Seules quelques pizzas sont finalement distribuées.

© BP

Pour se faire pardonner et offrir quand même un cadeau à son public, Niel annonce avoir mis en place un site Internet au nom humoristique : xaviermedoit20balles.com. Site qui permet d'obtenir 20 euros de réduction sur une facture Freebox ou une ligne Free Mobile en utilisant le code présent sur le ticket d'entrée du spectacle (une opération financée sur sa fortune personnelle).

"Respectez vos concurrents"

Niel livre ici une leçon sur la concurrence, teintée d'ironie. Il raconte comment Free a bouleversé le marché des télécoms. "On a tout pété. Nos priorités c'était d'être pas chers." Le patron d'Iliad souligne l'importance de respecter ses concurrents, tout en n'hésitant pas à bousculer le marché. Il évoque les batailles avec les opérateurs historiques, ponctuant son récit d'anecdotes savoureuses sur les réactions de ses rivaux. Et Xavier Niel de confirmer haut et fort, une nouvelle fois, qu'il ne toucherait jamais au prix du forfait historique Free à deux euros.

"Béliève"

Pour conclure, Niel se fait l'avocat de l'optimisme et de la persévérance. "Je suis le mec le plus optimiste de la Terre. Je pense toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui", affirme-t-il. Il cite en exemple la création de l'école 42 et de Station F, des projets qui semblaient initialement irréalistes. Un plaidoyer contre le pessimisme ambiant. "Il y a des gens qui ont un doctorat en pessimisme. Vous en connaissez tous. Ils vous parlent de déclin toute la journée. Ils vous disent que la France, ce pays, il est finito. Pas moi ! J'aime la France. J'adore la France."

© BP

Xavier Niel a conclu son spectacle avec un final complètement déjanté, invitant sur scène la chanteuse Nadiya pour un show surprise. En à peine plus d'une heure, il a réussi à livrer un condensé de sa personnalité, alternant conseils business et trolls assumés. Le tout saupoudré d'anecdotes personnelles touchantes et authentiques.

Au final, ce one-man-show a fait son effet : les fans de Xavier Niel sont encore plus conquis, tandis que ses détracteurs ont de nouvelles raisons de le détester. Comme l'homme lui-même, le spectacle ne pourra laisser personne indifférent.