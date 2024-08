Le patron de Free Xavier Niel bientôt en spectacle à l'Olympia, et il risque de vous surprendre

Le milliardaire prépare un spectacle bien intrigant, dans l'une des salles plus mythiques de Paris.

Sur le site de l'Olympia, entre les conférences de Bernard Werber, les spectacles de Viktor Vincent et les concerts de rap, c'est un évènement d'un autre genre qui intrigue. Xavier Niel, homme d'affaires connu pour avoir fondé l'opérateur mobile Free, vient d'annoncer une nouvelle intrigante. Le patron de Free montera dans les jours à venir sur la scène mythique de l'Olympia.

Mystérieuse, l'affiche de l'évènement, sobre et noire, n'en dit pas plus. On y apprend qu'une seule chose : c'est le 18 septembre que Xavier Niel montera sur scène. Mais pour y faire quoi ? Rien sur le site de la salle de spectacle n'indique précisément ce que va faire l'homme d'affaires. Ni concert, ni conférence, le contenu du spectacle reste un point d'interrogation pour le moment. De quoi intriguer et attiser la curiosité.

Pour l'heure, Xavier Niel cultive le mystère et rien n'a fuité. L'homme en joue même sur le réseau social X (ex-Twitter). En réponse à un tweet relayant l'information, le quinquagénaire répond avec humour qu'il va organiser "un rap contenders avec SFR", faisant référence aux concours de rap qui opposent des artistes. Une petite pique lancée à son concurrent dans la téléphonie mobile.

Mais derrière cette touche d'humour se cache peut-être un indice. Car plusieurs éléments laissent à croire que l'évènement tournera bien autour de son opérateur, Free. Les tarifs des places, par exemple, comprises entre 2 et 39,99 euros, correspondent étrangement aux prix des forfaits mobiles et box de Free. Une coïncidence ? Sans doute pas. Autre détail intriguant sur le site de l'Olympia : une étrange affiche où est écrit "comment _______ ____________".

Sur les réseaux sociaux, les internautes s'amusent à deviner ce qui se cache derrière ce projet inattendu. Beaucoup parient sur la présentation d'une nouveauté chez Free, comme le lancement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle Freebox. On peut aussi imaginer un évènement en lien avec 42, école fondée par Xavier Niel qui forme gratuitement des étudiants aux métiers de l'informatique. Ou encore une publicité parfaite pour son nouveau livre "Entretiens XN" qui sortira fin septembre, lui aussi chargé de mystère : pas de couverture, ni de quatrième de couverture. La seule chose connue du grand public : ces 304 pages éditées par Flammarion seront vendues à 19,99 euros.

Avec Xavier Niel aux manettes, l'évènement risque de ne pas être un show comme les autres. Roi des coups de com, l'actionnaire du journal Le Monde devrait une nouvelle fois jouer de son sens du buzz et de la mise en scène. Rendez-vous le 18 septembre pour découvrir ce que l'homme d'affaires réserve au public de l'Olympia. Mais quoiqu'il réserve, une chose est sûre : son public de fanboys sera au rendez-vous et fera ce qu'il faut pour mettre l'ambiance dans la salle.