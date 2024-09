Michel Barnier et Emmanuel Macron : La tension monte sur le budget et la composition du gouvernement

Face à une situation budgétaire alarmante, le Premier ministre doit composer avec des demandes contradictoires et des décisions fiscales controversées. Le climat au sein de l'exécutif ne cesse de se tendre à mesure que le budget 2025 se profile.

Depuis sa nomination en tant que Premier ministre, Michel Barnier doit naviguer dans un climat politique tendu. Entre la gestion d'une situation budgétaire critique et la formation d'un gouvernement sous l'œil vigilant d'Emmanuel Macron, les défis ne manquent pas. Les tensions entre les deux hommes s'intensifient alors que le pays attend des réponses sur le budget de 2025 et la direction politique à suivre.

Une situation budgétaire alarmante

La situation budgétaire de la France est au centre des débats actuels, avec un déficit public qui, selon Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, ne sera pas réduit à 5,1% du PIB en 2024 comme initialement prévu. "Nous sommes face à une situation de finances publiques vraiment inquiétante", a-t-il déclaré lors d'une audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, cité par Le Télégramme.

Michel Barnier lui-même n'a pas tardé à souligner la gravité de la situation. "La situation budgétaire que je découvre est très grave", a affirmé le Premier ministre lors d'une déclaration à l'AFP. "Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance et de faire progresser le niveau de vie des Français, alors que nous sommes déjà le pays où la charge des impôts est la plus forte", a-t-il ajouté, appelant à une réponse sérieuse et collective face à ce défi.

Le Premier ministre doit également composer avec un contexte politique tendu. Alors qu'il se prépare à soumettre son projet de loi de finances à l'Assemblée, plusieurs acteurs politiques expriment leur frustration face aux retards et à l'opacité des échanges autour de ce projet. Des figures de l'opposition, comme Éric Coquerel (LFI), ont dénoncé l'absence de documents clés pour la préparation du budget.

Fissures au sein du gouvernement et la question des hausses d'impôts

L'autre source majeure de tensions réside dans les spéculations sur de potentielles hausses d'impôts. Ces rumeurs, alimentées par les propos de Gérald Darmanin, ont suscité de vives réactions au sein de la majorité macroniste.

"Il est hors de question que nous puissions soutenir un gouvernement qui augmente les impôts", a déclaré Darmanin sur France 2, cité dans 20 Minutes. Cette prise de position reflète une fracture de plus en plus visible entre Michel Barnier et certains membres du gouvernement.

En réponse à ces affirmations, Matignon a tenté de désamorcer la situation. "Les rumeurs sur la fiscalité sont de pures spéculations. Le Premier ministre analyse la situation budgétaire et aucune option n'est aujourd'hui arrêtée", a précisé un proche de Michel Barnier.

Toutefois, l'idée d'une possible hausse des prélèvements semble gagner du terrain, en particulier parmi ceux qui estiment qu'une telle mesure est nécessaire pour rétablir l'équilibre des finances publiques. Les Echos nous rapporte que Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a ouvertement évoqué cette option sur RTL : "Cela passe par moins de dépenses et ça peut passer par plus d'impôts".

Les tensions sur la question de la fiscalité s'ajoutent aux difficultés rencontrées par Michel Barnier dans la constitution de son gouvernement. L'exécutif se trouve dans une impasse, exacerbée par les divergences entre le président et son Premier ministre sur la composition de l'équipe gouvernementale. Emmanuel Macron a récemment rejeté une première proposition de Barnier, la jugeant trop marquée par des figures des Républicains. "Le gouvernement doit se rapprocher le plus possible de l'union nationale et respecter les équilibres", a insisté le chef de l'État lors d'une rencontre avec des députés, selon un proche du chef de l'État cité par Le Figaro.

La recherche d'un équilibre politique et les défis à venir

Michel Barnier se trouve donc dans une position délicate. D'un côté, il doit composer un gouvernement capable de satisfaire à la fois les sensibilités des Républicains, dont il est issu, et celles des députés macronistes qui constituent la majorité à l'Assemblée nationale. De l'autre, il doit affronter une situation budgétaire particulièrement complexe, dans un contexte où les marges de manœuvre sont limitées.

Les réunions avec les différents acteurs politiques se sont enchaînées, mais elles ont souvent été annulées à la dernière minute, soulignant la difficulté de trouver un terrain d'entente.

Le projet de budget 2025, qui sera examiné dans les prochaines semaines, pourrait bien être le véritable test pour Michel Barnier et son équipe. Pour l'heure, l'incertitude persiste quant à la direction que prendra le gouvernement, et la question de savoir si le nouveau Premier ministre pourra réellement mener à bien ses réformes demeure ouverte.