Julie Huguet prend les commandes de la Mission French Tech

Forte de son expérience dans l'écosystème alpin, cette entrepreneuse compte renforcer les liens entre startups, grands groupes et laboratoires de recherche pour dynamiser l'innovation en région et à l'international.

Avec l'arrivée de Julie Huguet à la tête de la Mission French Tech, une nouvelle ère s'ouvre pour les startups françaises. Chargée de soutenir et structurer l'écosystème des jeunes pousses technologiques, l'entrepreneuse Savoyarde hérite d'une mission à la fois locale et internationale, dans un contexte où les entreprises cherchent à s'adapter aux nouvelles réalités économiques.

Un parcours entrepreneurial et régional au service de la tech nationale

Julie Huguet est une entrepreneuse issue de la région Rhône-Alpes. Fondatrice en 2016 de la plateforme Coworkees, une startup spécialisée dans la mise en relation entre entreprises et travailleurs indépendants, elle a cédé cette dernière à Freelance.com en 2021. Après cette acquisition, elle a occupé le poste de Chief People and Culture Officer chez Freelance.com, avant de quitter ses fonctions en mars 2023.

Julie Huguet est également connue pour son implication dans le développement de l'écosystème tech en région. De 2020 à 2023, elle a présidé la French Tech Alpes, renforçant l'innovation locale et soutenant la croissance des startups en dehors des grandes métropoles.

Lors de sa nomination, Julie Huguet a déclaré : "Les start-up en régions ont moins accès aux fonds d'investissement et aux grands comptes. Il faut créer une relation de long terme avec eux", citée par Les Echos.

Elle a également souligné l'importance de maintenir des passerelles entre les startups et les grands groupes, mais aussi de renforcer les liens avec les administrations pour créer un environnement propice au développement de l'innovation.

La nomination de Julie Huguet à la tête de la Mission French Tech marque une étape importante pour le réseau. Le processus de sélection, initié après le départ de Clara Chappaz pour le gouvernement, a vu passer plus de 150 candidatures, dont une douzaine de finalistes ont été auditionnés par un jury composé de responsables de l'État et de l'écosystème French Tech, selon par Maddyness.

Des défis politiques et économiques à surmonter

L'environnement politique et économique actuel représente une réelle épreuve pour les startups françaises. Julie Huguet devra défendre leurs intérêts dans un cadre où certaines politiques publiques, comme le Crédit d'Impôt Recherche (CIR), pourraient être révisées. Ce soutien fiscal a longtemps été un pilier pour les startups innovantes, mais son avenir est incertain.

En outre, le secteur du capital-risque, essentiel pour les levées de fonds des jeunes entreprises, reste sous tension. Si certains secteurs comme l'intelligence artificielle attirent encore des investisseurs, d'autres peinent à trouver des financements suffisants pour se développer.

Julie Huguet s'est également engagée à créer des ponts solides entre la recherche et les startups, afin d'accélérer l'innovation et la compétitivité. Cet axe de travail vise à rapprocher les talents et la recherche pour maximiser l'impact des innovations françaises.

Par ailleurs, Julie Huguet devra poursuivre l'objectif de la Mission d'accompagner les startups dans leur expansion internationale. La Mission French Tech, en tant qu'administration chargée depuis plus de 11 ans de structurer et soutenir les startups en France et à l'étranger, a déjà permis à de nombreuses entreprises de s'implanter sur des marchés internationaux.