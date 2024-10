Bourse : Hong Kong flambe, les marchés européens et américains sous pression

Une séance contrastée ce mercredi pour les places financières mondiales, marquée par un regain de dynamisme en Asie et une vigilance accrue en Europe et aux Etats-Unis face aux tensions internationales.

Ce mercredi, la Bourse de Hong Kong a connu un véritable envol, portée par des mesures de soutien économique annoncées par Pékin. En parallèle, les marchés européens et américains font face à une situation bien plus complexe, marquée par des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des indicateurs économiques en demi-teinte.

Les marchés asiatiques : Hong Kong en tête, Tokyo en recul

La Bourse de Hong Kong a débuté la journée en forte hausse, avec l'indice Hang Seng qui a grimpé de 6,41% pour atteindre 22.487,74 points vers 03h50 GMT. Cette performance impressionnante est alimentée par des mesures de relance économique en Chine, notamment en faveur du secteur immobilier. Pékin semble vouloir redonner confiance aux investisseurs en assouplissant certaines conditions d'achat immobilier, une initiative bien accueillie par le marché.

En revanche, la Bourse de Tokyo affiche une tendance opposée. L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 2,18%, reflétant les préoccupations des investisseurs face aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Alors que la situation reste volatile, les marchés asiatiques montrent une nette disparité entre Hong Kong, moteur de croissance, et Tokyo, plus prudent.

Les marchés européens : Stabilité fragile sous la pression géopolitique

Du côté de l'Europe, les Bourses ont ouvert ce mercredi dans un contexte de grande incertitude. Le CAC 40 à Paris progresse légèrement, gagnant 0,25% pour atteindre 7.592,9 points en début de journée.

Cependant, cette stabilité reste fragile en raison des tensions au Moyen-Orient, où les échanges de missiles entre l'Iran et Israël pourraient déstabiliser l'économie mondiale, en particulier les marchés de l'énergie comme l'annonce Les Echos.

Les investisseurs européens gardent un œil attentif sur l'évolution du conflit, tout en intégrant les statistiques économiques locales, notamment une baisse inattendue de l'inflation en zone euro. Si cette nouvelle semble favorable, elle est éclipsée par les risques géopolitiques qui pourraient rapidement inverser la tendance, avec des répercussions sur les prix du pétrole et sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Wall Street : prudence face aux tensions et aux indicateurs économiques

Aux États-Unis, la Bourse de New York a clôturé mardi dans le rouge, avec des pertes importantes pour le Nasdaq (-1,53%) et le Dow Jones (-0,41%). Cette baisse est principalement attribuée aux tensions géopolitiques croissantes, notamment l'escalade des hostilités entre l'Iran et Israël. Le secteur de l'énergie, en revanche, a enregistré des gains, soutenu par la hausse des prix du pétrole dans ce contexte de conflit.

Au-delà des tensions internationales, Wall Street est également influencée par les incertitudes économiques domestiques. Les investisseurs attendent avec prudence les données clés sur l'emploi aux États-Unis, prévues pour la fin de la semaine, qui pourraient orienter les prochaines décisions de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire. Une baisse des taux d'intérêt est attendue, mais son ampleur reste incertaine, ce qui alimente encore plus la volatilité sur les marchés.