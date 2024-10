Bourse : L'Europe et l'Asie sous pression, Wall Street attend les données économiques clés

Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans un climat tendu. L'Asie corrige ses récentes hausses, tandis que l'Europe se montre hésitante. Outre-Atlantique, l'attention se tourne vers les chiffres de l'emploi à venir.

Après une semaine marquée par de fortes fluctuations, les marchés boursiers internationaux sont de nouveau sous pression. L'Asie, qui avait bénéficié de plusieurs séances de hausses impressionnantes, connaît un brutal retournement, tandis que les Bourses européennes peinent à sortir du rouge. De leur côté, les investisseurs à Wall Street adoptent une approche prudente, dans l'attente des données économiques américaines, particulièrement celles concernant l'emploi, qui pourraient influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale.

L'Asie trébuche après une envolée

Les marchés asiatiques, et plus particulièrement Hong Kong, ont enregistré d'importantes baisses après avoir accumulé des gains significatifs au cours des dernières séances.

L'indice Hang Seng a chuté de plus de 3% jeudi matin, en raison de prises de bénéfices massives. Cette baisse met fin à une montée impressionnante de plus de 20% en quelques jours, propulsée par les mesures de relance économique initiées par Pékin.

Les entreprises technologiques et immobilières, grandes gagnantes de cette reprise, ont été les plus durement touchées par cette correction. JD.com a perdu 10% en cours de séance, tandis que des géants comme Alibaba et Tencent ont également subi des baisses significatives, respectivement de 7% et 3%.

En parallèle, la Bourse de Tokyo a connu un rebond, porté par le décrochage du yen, favorisant les entreprises exportatrices japonaises.

Les Bourses européennes en difficulté face aux incertitudes

En Europe, les indices boursiers restent fragilisés par plusieurs facteurs. Le Cac 40, à Paris, a cédé du terrain, poursuivant sa baisse dans un contexte d'inquiétude géopolitique et de politique monétaire incertaine.

L'évolution du conflit entre Israël et l'Iran, associée aux attentes concernant les prochaines décisions de la Banque centrale européenne (BCE), contribue à maintenir les marchés européens sous pression.

Les investisseurs scrutent également les indicateurs économiques, notamment les données à venir sur l'emploi aux États-Unis ce vendredi. Ces informations devraient permettre de mieux anticiper la direction que prendra la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt. En attendant, la prudence reste de mise, et les marchés évoluent avec une grande volatilité.

Wall Street en attente des données clés sur l'emploi

À Wall Street, la séance de mercredi s'est conclue sur une note prudente, les principaux indices ayant évolué à la marge. Le Dow Jones a pris 0,09%, tandis que le Nasdaq a légèrement progressé de 0,08%. Les investisseurs se préparent à accueillir les chiffres sur l'emploi dans le secteur privé américain, une donnée cruciale qui pourrait influencer les décisions de la Fed.

Ces données sont particulièrement surveillées, car elles donneront une indication claire sur la santé du marché du travail et, par extension, sur la robustesse de l'économie américaine.

Les attentes sont d'autant plus fortes que ces chiffres viendront compléter une semaine marquée par plusieurs indicateurs économiques majeurs, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage ce jeudi à 14h30 comme le soulignent Les Echos.