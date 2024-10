OpenAI renforce sa domination dans l'IA avec un tour de table record de 6,6 milliards

L'entreprise, déjà pionnière dans le domaine de l'IA, s'apprête à utiliser ces nouveaux fonds pour étendre ses capacités de calcul et poursuivre le développement de solutions d'intelligence artificielle révolutionnaires.

OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a marqué un tournant dans l'histoire des levées de fonds avec un nouveau financement de 6,6 milliards de dollars, portant sa valorisation à 157 milliards. Ce tour de table, mené par Thrive Capital et impliquant des géants comme Microsoft, Nvidia et SoftBank, représente un bond historique pour la start-up, qui renforce ainsi sa position dominante dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Un financement colossal pour soutenir la croissance d'OpenAI

Avec cette levée de fonds, OpenAI totalise désormais 17,9 milliards de dollars en financement depuis sa création. Thrive Capital, le principal investisseur, a injecté 1,3 milliard de dollars avec la possibilité d'ajouter un milliard supplémentaire d'ici 2025. Microsoft, partenaire de longue date d'OpenAI, a participé à hauteur d'environ 1 milliard de dollars, tandis que Nvidia, un acteur clé dans l'infrastructure matérielle de l'IA, a ajouté 100 millions de dollars à cette levée. SoftBank, via son Vision Fund, a pour sa part contribué à hauteur de 500 millions de dollars.

La société dépense des sommes colossales pour entraîner ses modèles. Selon des sources internes relayées par TechCrunch, plus de 7 milliards de dollars ont été consacrés à la formation des modèles, dont 100 millions rien que pour GPT-4. De plus, le fonctionnement quotidien de ChatGPT coûte environ 700 000 dollars. Cette levée est donc cruciale pour financer l'augmentation des capacités de calcul nécessaires pour soutenir ces activités.

Concurrence et défis internes

Bien qu'OpenAI occupe une place de choix dans l'IA, la société doit composer avec une concurrence grandissante. Des entreprises comme Anthropic, xAI et Cohere lèvent également des fonds pour développer leurs propres modèles.

Par exemple, xAI a levé plus de 6 milliards de dollars, mais reste loin derrière les 157 milliards d'OpenAI. Malgré cette domination, le marché de l'IA devient de plus en plus compétitif, avec des acteurs comme Google et Meta, qui lancent des modèles open source gratuits.

Outre la concurrence, OpenAI fait face à des défis internes. Plusieurs cadres de haut niveau ont quitté la société ces derniers mois, notamment la directrice technique Mira Murati et le chef de la recherche Bob McGrew. Cette vague de départs coïncide avec la transformation de la structure de l'entreprise, qui évolue d'un modèle à but non lucratif vers un modèle lucratif pour attirer plus de capitaux.

Perspectives et innovations futures

Avec ce nouvel afflux de capitaux, OpenAI prévoit d'étendre ses activités. La société continue de signer des accords avec des fournisseurs de données comme Reddit, afin de se protéger des litiges sur la propriété intellectuelle tout en renforçant ses modèles. De plus, OpenAI envisage de développer ses propres puces pour réduire sa dépendance à Nvidia, ce qui représenterait un pas stratégique majeur.

Microsoft, qui a déjà investi près de 14 milliards dans OpenAI, reste un partenaire clé. L'intégration des modèles OpenAI dans les outils de productivité de Microsoft, comme Office et Azure, continue de croître, renforçant les synergies entre les deux entreprises.

Malgré les incertitudes liées à sa transition vers un modèle lucratif, OpenAI vise un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars d'ici 2029. La société prévoit également d'augmenter le prix de ses services premium, ChatGPT Plus, pour compenser les coûts croissants de développement. Cependant, ce changement devra être bien géré pour éviter de perturber la croissance de sa base d'utilisateurs, qui compte déjà plus de 250 millions d'utilisateurs actifs.