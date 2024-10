Michel Barnier compte fusionner des services publics pour réduire les dépenses

Afin de réduire les dépenses publiques, le Premier ministre souhaite "fusionner des services publics" et "ne pas remplacer tous les fonctionnaires".

Jeudi soir sur France 2, Michel Barnier a expliqué vouloir "fusionner des services publics" et "sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires" afin de réduire les dépenses publiques. Notamment "tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens, tous les fonctionnaires qui partent en retraite".

Une vieille recette

Une prise de parole vivement critiquée par les syndicats, alors même que le Premier ministre a annoncé vouloir renouer le dialogue social. "On se retrouve une fois de plus avec un Premier ministre qui nous ressort des vieilles recettes en voulant supprimer des fonctionnaires", a déclaré Christian Grolier, secrétaire général FO fonctionnaires, sur franceinfo. "On a peut-être besoin de plus d'embauches dans tel secteur, et moins dans d'autres. Mais comme on n'a jamais ce débat… On ne fait que compter", a continué le syndicaliste. "Si c'est pour améliorer le service rendu, bien sûr qu'on peut fusionner des services, mais pour quoi faire ? Si c'est pour supprimer des postes derrière, ça n'a aucun sens".

Un retour aux effectifs de 2010

Dans le deuxième volet de son rapport annuel, la Cour des comptes a notamment proposé de soumettre à un régime drastique les collectivités territoriales. La Cour des comptes recommande un "retour progressif des effectifs des collectivités", qui comptent environ 2 millions de personnes, "à leur niveau de début des années 2010". Soit une "réduction de 100 000 emplois", qui permettrait d'économiser 4,1 milliards par an dès 2030. Les élus s'agacent notamment de "voir une fois de plus les collectivités être la variable d'ajustement de mesures d'économies alors qu'elles ne sont pas responsables du déficit. C'est une méconnaissance de leur rôle et de la façon dont elles gèrent leurs personnels", a déclaré Murielle Fabre, secrétaire générale de l'AMF. Jean-François Husson, rapporteur général du budget apparenté LR, a demandé au gouvernement de commencer par montrer l'exemple : "Il faut déjà que l'État montre l'exemple, qu'il se réforme, qu'il maigrisse, qu'il soit plus efficace et que la qualité des services s'améliore. […] L'idée, c'est de trouver une voix vers un effort collectif".