Élections américaines : des centaines de "bots" anti-Harris et pro russes envahissent X

Sur X, ex-Twitter, des centaines de "bots" pro russes diffusent de fausses informations sur la candidate démocrate Kamala Harris, selon une étude de l'organisation American Sunlight Project.

Des centaines de "bots" pro russes, qui pour la plupart existent depuis des années, diffusent à longueur de journées sur X des fausses informations sur la candidate démocrate Kamala Harris, dénonce l'organisation American Sunlight Project (ASP). Une présence qui va à l'encontre des affirmations d'Elon Musk, propriétaire du réseau social depuis 2022, qui avait affirmé vouloir éradiquer ces comptes alimentés par des programmes informatiques. Musk, qui a récemment renouvelé son soutien au républicain Donald Trump, avait promis "de vaincre les bots ou de mourir en essayant".

Des bots actifs depuis 10 ans

L'ASP a analysé plus de 1200 comptes dont le profil et l'activité ont permis de les associer à des "bots" — plus de 100 millions de posts entre leur création et juillet 2024. Ces comptes diffusent essentiellement de la propagande favorable au Kremlin, des posts soutenant Donald Trump et de fausses informations sur Kamala Harris. Cette pratique avait déjà été dénoncée lors des élections présidentielles de 2016, l'ancienne direction de Twitter ayant identifié des millions de tweets automatisés provenant de Russie.

Entre des posts sur le sport ou les cryptomonnaies pour tenter d'avoir l'air vrai, on retrouve des posts mensongers d'Elon Musk reprenant la théorie selon laquelle les démocrates ont fait venir des migrants illégaux pour manipuler le résultat de l'élection présidentielle, ou encore des posts dans lesquels Kamala Harris admet être une marionnette à la merci de Volodymyr Zelensky.

"Nous n'étions pas surpris de trouver un autre réseau de bots pro russes mais choqués d'apprendre que certains des comptes de ce réseau d'agents dormants sont actifs depuis plus de dix ans", a expliqué Nina Jankowicz, cofondatrice d'ASP.

Le Kremlin en arrière-plan

L'organisation American Sunlight Project a mis en avant le rôle clé de ces comptes dans la stratégie du Kremlin pour diffuser des fausses informations à l'étranger, bien qu'elle ne soit pas en mesure de déterminer qui manœuvre ces comptes pro russes. Ces robots supplantent désormais les comptes des médias d'État, restreints dans plusieurs pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, explique l'organisation. Cependant, les chercheurs n'ont pas non plus réussi à déterminer la portée de ces comptes. En effet, puisque l'accès à certaines données sur X est désormais payant, la direction n'a pas répondu aux sollicitations de l'organisation. "Si les chercheurs avaient accès aux données, davantage d'activité de ce type seraient probablement visibles. […] Malgré les objectifs affichés d'Elon Musk pour se débarrasser des bots, ils existent toujours sur X, même quand les réseaux sont probablement affiliés à des États", a dénoncé Nina Jankowicz.