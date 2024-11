SNCF, aviation, agriculture : un automne sous le signe des grèves et des revendications

L'automne s'annonce mouvementé avec des mouvements sociaux dans plusieurs secteurs. Des grèves sont prévues, portées par des revendications économiques et sociales.

La France s'apprête à vivre un automne marqué par une succession de mouvements sociaux. Divers secteurs, du transport ferroviaire à l'agriculture, prévoient des grèves et des mobilisations pour manifester leur mécontentement face aux mesures économiques et aux réformes envisagées par le gouvernement. Quelles sont les principales revendications et comment ces actions pourraient-elles impacter le quotidien des Français ?

Le transport aérien face à la hausse des taxes

Le secteur aérien connaît une agitation croissante, avec le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) qui appelle à une grève nationale le 14 novembre selon Le Figaro. Cette mobilisation fait suite à l'amendement présenté dans le projet de loi de finances 2025, prévoyant de tripler la taxe de solidarité sur les billets d'avion.

Les compagnies aériennes redoutent l'impact financier de cette mesure, estimée à un milliard d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Cette augmentation, qui entrerait en vigueur dès janvier, suscite de vives critiques, le SNPL dénonçant l'absence de concertation préalable et le manque d'étude d'impact sur l'économie du secteur.

La SNCF face à l'ouverture à la concurrence

Le 21 novembre, les cheminots cesseront le travail pour une grève de 24 heures. Tous les syndicats de la SNCF se sont unis pour protester contre les réformes imposées par la Commission européenne, visant la restructuration de Fret SNCF et l'ouverture à la concurrence sur les lignes régionales.

Ces changements impliquent notamment le transfert de certains employés vers des filiales de la SNCF. Selon les organisations syndicales, cette grève constitue un "ultimatum" et pourrait être suivie de mouvements prolongés en décembre si aucune réponse satisfaisante n'est apportée.

Les agriculteurs prêts à reprendre la lutte

La tension monte également dans le secteur agricole d'après Le Parisien, avec l'annonce d'une reprise des actions dès le 15 novembre. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, principaux syndicats du secteur, protestent contre des promesses non tenues et des accords commerciaux jugés préjudiciables, notamment celui entre la Commission européenne et le Mercosur.

Des blocages, tels que ceux observés en Occitanie au début du mois, pourraient se répéter sur tout le territoire. Les agriculteurs se disent prêts à aller loin pour défendre leurs revendications, incluant des blocages de fret.

La mobilisation de la fonction publique : une réponse aux mesures d'austérité

Le secteur public n'est pas en reste. Après une réunion tendue avec le ministère de la Fonction publique, les syndicats FO et CGT ont appelé à trois jours de grève en décembre pour protester contre des mesures touchant les congés maladie et l'indemnisation des agents.

Les fonctionnaires rejettent la réduction de l'indemnisation des congés maladie de 100% à 90%, ainsi que le triplement des jours de carence. Les leaders syndicaux dénoncent un "mépris" du gouvernement envers les agents publics, accentuant la mobilisation prévue en décembre.

Les mouvements de grève prévus cet automne, soutenus par des secteurs variés, sont le reflet d'un climat social tendu. Tandis que le gouvernement cherche à réduire le déficit public par des mesures impopulaires, l'économie et les revendications des travailleurs restent au cœur des débats. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour le dialogue social en France.