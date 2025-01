Explosion des faillites en 2024 : 66 000 entreprises touchées en France

Des secteurs comme la construction, l'immobilier et le commerce subissent de plein fouet les conséquences d'une conjoncture économique tendue, menaçant des milliers d'emplois.

Le bilan annuel de BPCE L'Observatoire confirme une explosion des faillites d'entreprises en 2024. Avec 66 422 défaillances recensées, ce chiffre est le plus élevé depuis 2009. Dans un contexte économique marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et un ralentissement général, ces faillites concernent particulièrement les PME et ETI, avec des répercussions importantes sur l'emploi.

Une année record pour les défaillances

D'après le rapport de BPCE L'Observatoire, 66 422 entreprises ont fait faillite en 2024, soit une augmentation de 28% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Ce niveau dépasse de 17% celui enregistré en 2023 et constitue un record des quinze dernières années.

Les petites et moyennes entreprises ont été particulièrement impactées : 5 265 PME et ETI ont fait défaut, une hausse de 51% par rapport à 2019. Le rapport attribue cette hausse à un "rattrapage partiel" des défaillances évitées entre 2020 et 2022 grâce aux mesures de soutien mises en place durant la crise sanitaire.

Des secteurs et des régions fortement touchés

La construction, le commerce, l'immobilier et les services aux entreprises figurent parmi les secteurs les plus impactés, concentrant une grande partie des défaillances. Dans l'immobilier et l'hébergement-restauration, la situation est particulièrement préoccupante, avec des taux de faillites élevés et une baisse marquée de l'activité.

D'un point de vue régional, les disparités sont également importantes. Selon BPCE L'Observatoire, certaines régions comme l'Aquitaine et le Poitou-Charentes enregistrent des augmentations de défaillances comprises entre 34% et 43% par rapport à 2019. À l'inverse, des zones comme la Lorraine et le Limousin ont été relativement épargnées, avec des hausses inférieures à 15%.

Impact significatif sur l'emploi et perspectives sombres pour 2025

Les faillites d'entreprises ont mis en péril près de 260 000 emplois en 2024, soit une augmentation de 41% par rapport à 2019. BPCE L'Observatoire souligne que les secteurs de la construction, du commerce et de l'hébergement-restauration concentrent plus de la moitié des emplois menacés, représentant une proportion significative des effectifs salariés dans certaines branches.

Le groupe anticipe une nouvelle hausse des défaillances pour 2025, avec environ 68 000 entreprises en difficulté prévues. Contrairement à 2024, cette augmentation devrait concerner principalement les très petites structures, tandis que le rythme des faillites pourrait ralentir pour les PME et ETI.

Le rapport souligne que cette tendance s'inscrit dans un contexte économique marqué par une croissance limitée, une incertitude politique et la fin des dispositifs de soutien mis en place durant la crise sanitaire.