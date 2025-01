Chômage en France : forte augmentation au dernier trimestre 2024

Les derniers chiffres de la Dares révèlent une hausse inédite du nombre de demandeurs d'emploi, avec une progression particulièrement marquée chez les moins de 25 ans et les récents inscrits.

En France, le chômage a enregistré une hausse notable au quatrième trimestre 2024, marquant un retournement inquiétant du marché de l'emploi. Les jeunes et les demandeurs d'emploi récents figurent parmi les plus touchés.

Une hausse marquante des inscriptions à France Travail

Selon les chiffres publiés ce lundi par la Dares, relayés par Le Figaro, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) a bondi de 3,9% au dernier trimestre 2024, atteignant 3,138 millions. Cela représente une augmentation de 117 000 personnes par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est la plus importante observée en France (hors Mayotte) depuis une décennie, à l'exception de la période liée à la crise sanitaire.

En intégrant les catégories B et C, qui incluent les personnes exerçant une activité réduite, le total des demandeurs d'emploi atteint 5,495 millions, soit une hausse de 1,7% sur le trimestre et de 1,8% sur un an.

Les jeunes particulièrement affectés

Les moins de 25 ans subissent les conséquences les plus sévères de cette montée du chômage. Toujours selon la Dares, le nombre de jeunes inscrits à France Travail en catégorie A a augmenté de 8,5% au cours du dernier trimestre 2024. Sur une année, cette progression s'élève à 7%, mettant en lumière les difficultés croissantes pour cette population à s'insérer durablement sur le marché du travail.

Cette hausse s'inscrit dans un contexte de ralentissement général des embauches. Comme l'a rapporté l'Urssaf, les déclarations d'embauche ont diminué de 2,4% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. Par ailleurs, ces chiffres sont "cohérents avec ceux des faillites et des plans sociaux", a réagi l'économiste Nathalie Chusseau, citée par Libération.

Perspectives incertaines

La hausse du chômage au quatrième trimestre est particulièrement marquée pour les demandeurs d'emploi inscrits depuis moins de trois mois, avec une augmentation de 2,8%, contre 1,1% pour ceux inscrits depuis plus d'un an. Cette tendance récente reflète un contexte économique fragilisé, marqué par une baisse des recrutements et une multiplication des défaillances d'entreprises.

Selon l'Insee, le taux de chômage, actuellement à 7,4% de la population active, pourrait atteindre 7,6% d'ici à la mi-2025. Ce chiffre, mesuré selon les normes du BIT, permet des comparaisons internationales. Les chiffres détaillés pour le quatrième trimestre seront publiés le 11 février.