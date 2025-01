Tesla : malgré des résultats décevants, Elon Musk promet un futur grandiose

Alors que Tesla fait face à un environnement plus compétitif et à une baisse de rentabilité, Elon Musk affiche une confiance sans faille.

Tesla a enregistré un recul de ses performances financières en 2024, avec une chute significative des profits et un ralentissement des ventes. Pourtant, Elon Musk mise sur 2025 et 2026 pour redonner un nouvel élan à l'entreprise grâce à la conduite autonome et aux robotaxis.

Des résultats financiers en baisse, un marché plus compétitif

L'année 2024 s'est révélée difficile pour Tesla. L'entreprise a vu son bénéfice net chuter de 71%, atteignant 2,32 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires s'est établi à 25,71 milliards de dollars, en hausse de seulement 2% sur un an, mais inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 27,26 milliards de dollars, selon BFM Bourse.

Par ailleurs, Tesla a enregistré une baisse de 1% de ses livraisons annuelles, avec 1,79 million de véhicules vendus. C'est la première fois de son histoire que le constructeur voit ses ventes reculer sur une année complète, souligne La Tribune.

L'une des principales causes de cette performance en demi-teinte réside dans la baisse des prix des modèles Tesla. Afin de rester compétitif face à une concurrence accrue, notamment de la part du constructeur chinois BYD et des marques traditionnelles comme General Motors et Toyota, Tesla a multiplié les promotions et ajusté ses tarifs. Ces réductions ont impacté la marge brute de l'entreprise, qui est tombée à 13,6%, son plus bas niveau en cinq ans.

Malgré ces résultats, l'action Tesla a progressé de 4,1% en Bourse après la publication des résultats, signe que les investisseurs restent confiants dans les perspectives du groupe.

L'offensive sur la conduite autonome et les robotaxis

Plutôt que de s'attarder sur les résultats financiers, Elon Musk a mis en avant les futurs développements de Tesla. L'entreprise prévoit de déployer ses premières voitures entièrement autonomes dans les rues d'Austin, au Texas, dès juin 2025. Ce service sera disponible sur abonnement, et son expansion aux États-Unis est prévue d'ici 2026, d'après Les Échos. L'objectif est de permettre aux propriétaires de Tesla d'intégrer leur véhicule à une flotte de robotaxis autonomes, générant ainsi des revenus passifs.

Elon Musk a souligné que l'intelligence artificielle et l'autonomie complète des véhicules représentaient l'avenir de Tesla. Selon lui, aucune autre entreprise n'est aussi avancée que Tesla dans ce domaine. Toutefois, ce projet ambitieux soulève des interrogations. Tesla avait déjà annoncé la conduite 100% autonome dans le passé sans atteindre ses objectifs initiaux. Par ailleurs, la mise en place des robotaxis dépendra fortement des réglementations locales et des autorisations gouvernementales.

De nouveaux modèles et des ambitions en robotique

En parallèle de la conduite autonome, Tesla travaille sur une nouvelle gamme de véhicules. L'entreprise a confirmé l'arrivée de modèles plus abordables, dont la production devrait démarrer au premier semestre 2025, informe Le Figaro. Cependant, aucun détail précis n'a été fourni concernant ces véhicules, laissant planer l'incertitude sur leur calendrier de commercialisation.

Autre axe de développement majeur : la robotique. Tesla prévoit de déployer en 2026 son robot humanoïde Optimus, destiné à automatiser certaines tâches industrielles. Selon l'actuel homme le plus riche de la planète, ces robots pourraient être produits à plus d'un million d'unités par an, avec un coût unitaire inférieur à 20 000 dollars.

Dans ses déclarations, Elon Musk n'a pas donné d'objectifs précis pour 2025, évoquant simplement un "retour de la croissance". Cependant, il a reconnu que les ventes pourraient être contraintes en 2025 faute de batteries suffisantes, ce qui pourrait ralentir la production des nouveaux modèles.