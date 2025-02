Mira Murati, ex-OpenAI, dévoile Thinking Machines Lab pour une IA plus transparente

En réponse à la concentration des savoirs autour de quelques acteurs majeurs, Thinking Machines Lab veut ouvrir l'accès aux technologies d'intelligence artificielle.

Mira Murati, ancienne directrice technique d'OpenAI, a annoncé le lancement de Thinking Machines Lab, une start-up dédiée à l'intelligence artificielle. Après avoir quitté OpenAI en septembre 2024, elle s'est entourée d'une trentaine d'experts issus des plus grandes entreprises du secteur pour développer des modèles plus transparents et personnalisables.

Une équipe d'experts et une vision axée sur la transparence

Thinking Machines Lab réunit des chercheurs et ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, notamment d'anciens collaborateurs d'OpenAI. Selon Les Échos, John Schulman, chercheur ayant travaillé chez Anthropic, Jonathan Lachman, ancien directeur des projets spéciaux, et Barret Zoph, ex-vice-président de l'entreprise, font partie des premiers recrutements. L'équipe inclut aussi des spécialistes en IA venant de Meta et Mistral.

L'ambition affichée est de développer des systèmes plus compréhensibles et accessibles, un défi qui repose en grande partie sur la capacité à rendre public le processus de développement des modèles d'IA. D'après La Tribune, Mira Murati souhaite partager les méthodes d'entraînement de ces modèles à travers la publication régulière d'articles techniques et de morceaux de code. L'objectif est de décentraliser la connaissance pour que les entreprises et chercheurs puissent mieux comprendre et adapter ces technologies à leurs propres besoins.

Un projet qui s'inscrit dans une recomposition du secteur

Ce lancement intervient alors qu'OpenAI connaît une période de forte instabilité. L'Usine Digitale rappelle que l'entreprise a traversé une crise en 2024, marquée par une tentative de renvoi de Sam Altman par son conseil d'administration. À cette époque, Mira Murati avait brièvement pris la direction de la start-up avant de lui céder à nouveau sa place. Peu après, plusieurs figures importantes ont quitté l'entreprise, notamment Bob McGrew, ancien directeur de la recherche, et Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI. Ce dernier a depuis fondé sa propre start-up, Safe Superintelligence, qui a levé un milliard de dollars pour travailler sur des modèles d'IA sécurisés.

Thinking Machines Lab se positionne ainsi dans un marché en plein bouleversement, où des entreprises émergentes tentent d'apporter des alternatives aux modèles propriétaires des grandes entreprises technologiques. BFMTV précise que Mira Murati met également en avant la nécessité de permettre une meilleure personnalisation des systèmes d'IA, afin qu'ils répondent aux besoins et aux valeurs spécifiques des utilisateurs. Elle souligne que les modèles actuels sont principalement axés sur les mathématiques et la programmation, et ambitionne de développer une IA plus adaptée à une diversité d'applications.

En créant Thinking Machines Lab, Mira Murati s'entoure d'experts issus des principaux laboratoires d'IA et mise sur une approche fondée sur la science ouverte. Cette stratégie pourrait accélérer le développement de nouveaux modèles et influencer la manière dont les entreprises conçoivent l'intelligence artificielle dans les années à venir.