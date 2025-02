Thoma Bravo investit 1,8 milliard d'euros dans la tech européenne

Le fonds américain spécialisé dans les logiciels et la cybersécurité renforce sa présence sur le Vieux Continent avec une série d'investissements. Une partie significative des capitaux levés a déjà été investie dans des entreprises technologiques européennes.

Le fonds d'investissement américain Thoma Bravo renforce sa présence en Europe avec un premier véhicule dédié de 1,8 milliard d'euros, dépassant son objectif initial. Déjà actif sur le continent, il multiplie les acquisitions dans le secteur technologique et affiche un intérêt marqué pour la France.

Un fonds au-delà des attentes pour accélérer en Europe

Thoma Bravo finalise la levée de son premier fonds européen à 1,8 milliard d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que l'objectif fixé. L'investisseur spécialisé dans les logiciels et la cybersécurité entend financer la croissance des entreprises technologiques européennes et faciliter leur accès au marché américain.

"Nous voyons une opportunité considérable de soutenir les innovateurs technologiques en Europe et de les aider à se développer", déclare Orlando Bravo, fondateur de la société d'investissement, cité par Les Échos.

Le fonds a attiré un large éventail d'investisseurs, dont 75% viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Cette dynamique contraste avec les difficultés rencontrées par d'autres acteurs du private equity, notamment Insight Partners et Tiger Global aux États-Unis, ou encore Carlyle et Astorg en Europe, qui peinent à atteindre leurs objectifs de levée de fonds.

Thoma Bravo investit en Europe depuis quatorze ans et a déjà déployé 14 milliards d'euros dans 16 transactions. Cependant, c'est seulement depuis deux ans que la firme a structuré son expansion avec un bureau à Londres et une équipe dédiée. Depuis, quatre acquisitions ont été réalisées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, représentant 30% du nouveau fonds.

Une série d'investissements stratégiques

La stratégie européenne de Thoma Bravo s'illustre par plusieurs acquisitions récentes. Début 2024, la firme a retiré de la cote EQS, un fournisseur allemand de logiciels cloud spécialisés dans la compliance, pour 400 millions d'euros. Quelques mois plus tard, elle a pris le contrôle d'USU, un autre éditeur de logiciels allemand, pour 250 millions d'euros.

L'investisseur n'est pas un nouvel acteur du marché européen. En 2023, il a cédé Imperva, société spécialisée en cybersécurité, au groupe français Thales pour 3,6 milliards de dollars. Cet historique témoigne d'une stratégie de long terme visant à renforcer sa présence sur le Vieux Continent.

"La France dispose d'un écosystème tech dynamique et de grande qualité, avec une richesse d'entreprises innovantes", souligne Irina Hemmers, associée en charge du bureau européen de Thoma Bravo. Malgré une perception historique d'un marché français plus complexe pour les investisseurs étrangers, elle observe un changement et un attrait croissant pour les acteurs capables de comprendre les enjeux sectoriels spécifiques.

L'annonce de ce fonds intervient alors que le climat économique et politique influence les décisions d'investissement en Europe. Entre le resserrement des conditions de financement et les incertitudes liées aux politiques économiques aux États-Unis et en Europe, Thoma Bravo semble vouloir se positionner comme un acteur clé du financement de la tech européenne.