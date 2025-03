Bourse : les géants de la tech vacillent malgré l'essor de l'IA

L'évolution des géants de la technologie suscite des interrogations parmi les investisseurs. Entre incertitudes économiques, repositionnement stratégique et pressions géopolitiques, leurs performances boursières s'inscrivent en retrait.

Les valeurs technologiques, dominantes sur les marchés depuis plusieurs années, enregistrent un recul marqué en ce début d'année 2025. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Tesla subissent une baisse de leurs cours, tandis que seule Meta parvient à maintenir une dynamique positive. Ce ralentissement intervient malgré des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et un contexte de dépenses record pour ces entreprises.

Un début d'année difficile pour les géants de la tech

Depuis janvier, l'indice Magnificent 7 Total Return de Bloomberg, qui suit l'évolution des sept principales valeurs technologiques, affiche une baisse de 6,5%. Dans le même temps, l'indice Nasdaq a perdu 2%, alors que le S&P 500 a progressé de 1%.

Parmi ces géants, Tesla enregistre la plus forte chute, avec un recul de 23% de sa capitalisation, désormais évaluée à 920 milliards de dollars. Nvidia, bien que bénéficiant d'une croissance de 80% de ses ventes, a perdu près de 10% depuis le début de l'année, notamment après la publication de résultats qui, malgré des chiffres impressionnants, ont déçu les attentes du marché. L'action Nvidia a chuté de 8% en une journée après l'annonce, avant de remonter partiellement.

D'autres acteurs subissent également une baisse de leur valorisation : Microsoft a reculé de 5% (2 950 milliards de dollars), Alphabet de 10% (2 090 milliards), Amazon de 4% (2 230 milliards) et Apple de 1% (3 630 milliards). Seule Meta affiche une progression de 11,5%, atteignant une valorisation de 1 690 milliards de dollars.

Des investissements records qui inquiètent les marchés

Face à l'essor de l'intelligence artificielle et à la nécessité de moderniser leurs infrastructures, les géants de la tech ont intensifié leurs dépenses, comme le rapporte Les Echos. Apple a annoncé un plan d'investissement de 125 milliards de dollars par an sur quatre ans, tandis qu'Amazon prévoit 100 milliards, Microsoft plus de 80 milliards, Alphabet 75 milliards et Meta 65 milliards. Ces budgets colossaux sont principalement destinés au développement de l'intelligence artificielle, aux puces et aux data centers.

Malgré ces investissements stratégiques, des doutes émergent quant à leur rentabilité à court et moyen terme. Certains investisseurs s'interrogent sur l'amortissement de ces dépenses et sur l'impact de la concurrence internationale. En parallèle, la transition vers de nouvelles générations de puces, comme les processeurs Blackwell de Nvidia, pourrait entraîner une pression sur les marges bénéficiaires, bien que celles-ci restent élevées, à plus de 70%.

Les tensions géopolitiques et la concurrence chinoise

Les restrictions américaines sur l'exportation de technologies avancées impactent directement les activités de certains de ces groupes. La part des ventes de Nvidia en Chine est passée de 25% à 16% depuis la mise en place des restrictions imposées par l'administration Biden. Ces limitations ne concernent plus uniquement la Chine mais s'étendent désormais à d'autres pays comme l'Inde, Israël et la Suisse.

Dans ce contexte, la montée en puissance d'acteurs chinois comme DeepSeek constitue une autre source d'inquiétude. L'entreprise a réussi à développer des modèles d'intelligence artificielle plus économes et moins coûteux, malgré un accès limité aux technologies avancées de Nvidia. Ce développement met en lumière une capacité d'innovation accrue en Chine, qui pourrait redistribuer les cartes du marché de l'IA.

Par ailleurs, les incertitudes liées aux politiques commerciales américaines pèsent sur l'ensemble des marchés. Donald Trump a annoncé vouloir imposer de nouveaux droits de douane sur plusieurs partenaires commerciaux, notamment le Canada, le Mexique, la Chine et l'Europe. Une telle politique protectionniste pourrait ralentir le commerce international et impacter directement les entreprises technologiques, qui dépendent fortement d'une chaîne d'approvisionnement mondialisée.