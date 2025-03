Pékin joue la carte de l'ouverture pour attirer les investisseurs étrangers

Malgré un climat commercial tendu avec les États-Unis, Pékin cherche à séduire les entreprises internationales en mettant en avant des réformes économiques et des perspectives de développement.

La Chine tente de regagner la confiance des investisseurs étrangers en multipliant les signes d'ouverture économique. Xi Jinping a réaffirmé cette volonté lors d'une rencontre avec des chefs d'entreprises internationales, alors que le pays fait face à un ralentissement économique et à une guerre commerciale accrue avec les États-Unis.

Xi Jinping rassure les investisseurs face aux tensions commerciales

Ce 28 mars 2025, lors d'une réunion à Pékin avec une quarantaine de chefs d'entreprises étrangères, Xi Jinping a déclaré que les portes de la Chine s'ouvriraient "de plus en plus grand", rappelant que son pays était "fermement engagé à faire progresser les réformes et l'ouverture", selon France Info. Cette rencontre s'est tenue à l'issue du China Development Forum et du Boao Forum for Asia, deux événements majeurs qui rassemblent les élites économiques mondiales.

Le président chinois a également souligné les défis auxquels sont confrontés le multilatéralisme et le libre-échange, évoquant "l'unilatéralisme et le protectionnisme qui s'intensifient". Cette déclaration fait référence aux tensions commerciales croissantes entre Pékin et Washington, amplifiées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. Le président américain a imposé de nouveaux droits de douane sur les produits chinois, poursuivant une politique économique protectionniste qui a fortement impacté les échanges bilatéraux.

Malgré les efforts de Pékin pour attirer les capitaux étrangers, les investissements directs étrangers (IDE) en Chine ont chuté de 27,1% en 2024, selon des données officielles, enregistrant la plus forte baisse depuis la crise financière mondiale de 2008. "Dissipez vos doutes, renforcez votre confiance et venez ici pour vous développer et partager les opportunités de développement de la Chine", a exhorté Xi Jinping aux patrons de multinationales présents, selon Les Échos.

Opportunités économiques malgré les obstacles

Pour convaincre les investisseurs, Xi Jinping a mis en avant la transformation industrielle du pays, soulignant que la Chine s'engageait dans un "développement de haute qualité" en accélérant la transition verte, numérique et intelligente. "Les entreprises étrangères en Chine peuvent développer leurs atouts et leurs capacités et prendre l'avantage dans la concurrence mondiale", a-t-il affirmé devant les dirigeants présents, dont Ray Dalio, fondateur du fonds d'investissement Bridgewater, et Lee Jae-yong, patron du groupe Samsung, cité par BFMTV.

Cependant, les entreprises étrangères continuent de dénoncer des obstacles persistants à l'accès au marché chinois. La concurrence locale, souvent perçue comme redoutable, reste un défi majeur pour les sociétés internationales. La crise immobilière prolongée, la baisse de la consommation intérieure et la diminution des investissements étrangers compliquent également les perspectives économiques chinoises. Malgré les déclarations répétées de Pékin, les investisseurs attendent des actions concrètes pour améliorer l'environnement des affaires.

Un climat d'incertitude persiste pour les entreprises étrangères

Bien que Xi Jinping multiplie les appels à la confiance et les promesses d'ouverture, les données montrent un ralentissement de l'économie chinoise. Les investissements étrangers, qui représentaient historiquement un tiers des importations et exportations du pays et plus de 30 millions d'emplois, sont aujourd'hui en net recul.

Tim Cook, PDG d'Apple, a récemment assuré qu'il continuerait d'investir en Chine. Pourtant, même les grandes entreprises technologiques restent prudentes face à l'évolution des relations économiques entre les États-Unis et la Chine.

Dans ce climat incertain, Pékin cherche à se positionner comme un partenaire économique fiable pour les multinationales. Xi Jinping insiste sur l'importance de créer un cadre juridique et politique favorable pour les entreprises étrangères, mais les doutes persistent quant à la capacité de la Chine à traduire ces promesses en mesures concrètes.