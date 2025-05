Uber veut transformer les villes européennes avec ses taxis autonomes

Le groupe américain a noué un accord avec une entreprise chinoise pour introduire un nouveau service de transport sans chauffeur sur le marché européen dès 2026.

Dès 2026, Uber prévoit de lancer des taxis autonomes en Europe, en partenariat avec l'entreprise chinoise Momenta. Le service, déjà en test aux États-Unis, constitue une nouvelle étape dans l'intégration de véhicules sans chauffeur dans les offres de la plateforme.

Un partenariat centré sur l'Europe, hors des marchés historiques

Le 2 mai 2025, Uber a annoncé la signature d'un accord avec Momenta, une société basée à Pékin spécialisée dans les technologies de conduite autonome. L'objectif est d'intégrer des véhicules autonomes dans l'application Uber sur plusieurs marchés internationaux, à l'exclusion des États-Unis et de la Chine. Le premier déploiement est prévu en Europe au début de l'année 2026. Les trajets seront réalisés par des robotaxis intégrant un opérateur de sécurité embarqué. Selon le communiqué diffusé par Uber, cette coopération vise à proposer un service "sûr, évolutif et efficace" en s'appuyant sur la technologie de Momenta et le réseau de mobilité de la plateforme américaine.

Fondée en 2016, Momenta développe des solutions d'aide à la conduite et de conduite autonome reposant sur une approche dite "AI-first", combinant collecte massive de données et itérations logicielles continues. Son offre est structurée autour de deux produits : Mpilot, conçu pour l'intégration en production de masse, et MSD (Momenta Self-Driving), destiné à l'autonomie complète. D'après Clubic, ces solutions ont déjà été testées dans plusieurs villes chinoises, avec le soutien d'investisseurs tels que General Motors, Mercedes-Benz ou Toyota.

Présence renforcée dans la mobilité autonome via des collaborations

Uber ne développe plus en interne sa propre technologie de conduite autonome. En 2020, la société avait vendu sa division dédiée à la startup Aurora. Depuis, elle mise sur des partenariats pour continuer à intégrer cette technologie dans son application. Aux États-Unis, Uber collabore avec Waymo, filiale d'Alphabet, qui revendique plus de 100 000 trajets autonomes par semaine. Un accord a également été annoncé avec Volkswagen Group of America pour déployer une flotte de véhicules ID. Buzz autonomes à Los Angeles. En parallèle, un test est prévu à Arlington, au Texas, en partenariat avec la startup May Mobility, d'ici fin 2025.

D'après Presse-Citron, l'accord avec Momenta constitue la première incursion d'Uber dans la conduite autonome sur le sol européen. Aucun détail n'a été communiqué quant aux pays concernés ni aux modèles de véhicules utilisés. Uber précise seulement que des opérateurs de sécurité seront présents à bord des véhicules dans un premier temps, comme c'est courant dans les phases initiales de mise en service. La plateforme ne précise pas non plus si ce service sera intégré directement dans l'application principale ni à quelle échelle il sera proposé.

Un calendrier marqué par une intensification des projets

Le marché des robotaxis connaît une accélération en 2025. Waymo, Tesla, Lyft ou encore Motional poursuivent leurs déploiements dans plusieurs villes américaines. Dans ce contexte, Uber multiplie les partenariats pour maintenir sa présence dans ce segment. En avril 2025, un autre accord a été signé avec Volkswagen pour la mise en place de robotaxis autonomes aux États-Unis. Le projet avec Momenta, prévu pour début 2026 en Europe, s'inscrit dans ce calendrier d'expérimentations coordonnées à l'international.

Uber n'a pas précisé les emplacements exacts où le service sera disponible en Europe. Aucun élément financier n'a non plus été dévoilé. Pour le moment, l'entreprise se concentre sur l'intégration de la technologie au sein de son application et sur les tests avec opérateur à bord, étape indispensable avant tout passage à une conduite totalement autonome.