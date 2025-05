Entre IA et gamification, Duolingo accélère sa conquête du monde

Avec une base d'utilisateurs en forte progression et une offre élargie à de nouvelles disciplines, l'application continue de bouleverser les standards de l'apprentissage numérique tout en affichant des ambitions mondiales assumées.

Depuis sa création en 2011, Duolingo est devenue l'application d'apprentissage de langues la plus téléchargée au monde. L'entreprise américaine associe intelligence artificielle et mécanismes ludiques pour proposer des cours de langues et d'autres disciplines à une base d'utilisateurs en forte expansion.

Une application en forte progression

Duolingo a franchi le seuil des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels au premier trimestre 2025. L'entreprise basée à Pittsburgh, fondée par Luis von Ahn, annonce une croissance de 35% sur un an avec 97,6 millions d'utilisateurs mensuels recensés début mai. Depuis son introduction en bourse en juillet 2021 à 102 dollars l'action, le titre a quintuplé de valeur pour atteindre plus de 500 dollars début mai 2025. L'application revendique 10 millions d'abonnés payants et une croissance du chiffre d'affaires de 38% par rapport à l'année précédente, atteignant près de 750 millions de dollars en 2024 selon le rapport annuel transmis à la Securities and Exchange Commission. L'entreprise prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires compris entre 987 et 996 millions de dollars.

Le modèle économique repose principalement sur la version gratuite couplée à des abonnements premium. Moins de 10% des utilisateurs paient un abonnement mais ces derniers représentent près de 70% des revenus, le reste étant issu de la publicité.

Le succès s'étend également à la diversification des cours proposés. L'application offre la possibilité d'apprendre des langues aussi variées que le japonais, le coréen, le mandarin, le navajo, le klingon ou le haut valyrien, une langue fictive issue de la série Game of Thrones, comme le rappelle BFM Bourse. L'objectif affiché par Duolingo est de porter son nombre d'utilisateurs à un milliard.

Déploiement des contenus et intégration de l'intelligence artificielle

En mai 2025, Duolingo a annoncé la mise en ligne de 148 nouveaux cours, doublant ainsi le nombre de formations disponibles. Il avait fallu environ douze ans à l'entreprise pour développer ses 100 premiers cours, mais l'utilisation des outils d'intelligence artificielle a permis d'accélérer considérablement ce rythme. Luis von Ahn déclare que, sans ces technologies, il aurait fallu des décennies pour atteindre un tel volume de contenus. L'application s'appuie sur des modèles d'OpenAI, d'Anthropic ou de Google pour générer ses cours.

Les nouveaux contenus ne concernent pas uniquement les langues. L'application propose également des formations en mathématiques, échecs ou musique. Duolingo a aussi développé des cours sous forme d'appels vidéo, permettant aux utilisateurs de pratiquer la conversation avec des avatars.

Cette automatisation a suscité des inquiétudes. Quelques jours avant l'annonce de la nouvelle offre de cours, Luis von Ahn a indiqué vouloir réduire progressivement le recours à des prestataires externes pour des tâches pouvant être prises en charge par l'intelligence artificielle. Il a précisé par la suite que cette démarche n'impliquait pas de suppressions de postes mais visait à alléger les tâches répétitives des employés. En 2023, l'entreprise avait déjà mis fin à la collaboration avec 10% des prestataires.

Selon Le Figaro, des utilisateurs ont critiqué la qualité des réponses de l'intelligence artificielle, surtout en japonais. Pourtant, un porte-parole de Duolingo a précisé que tous les contenus sont testés avec rigueur. De plus, aucune preuve n'indique une hausse d'erreurs depuis l'arrivée de l'IA.