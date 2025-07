LumApps et Beekeeper fusionnent pour créer une nouvelle licorne européenne

L'accord, soutenu par le fonds Bridgepoint, réunit deux éditeurs de solutions numériques aux expertises complémentaires et donne naissance à une entité active sur trois continents.

LumApps, éditeur français de plateformes intranet, s'apprête à fusionner avec son homologue suisse Beekeeper. L'opération, portée par le fonds Bridgepoint, valorise l'ensemble à plus d'un milliard de dollars.

Un rapprochement franco-suisse supervisé par Bridgepoint

Selon Les Échos, l'opération est menée sous l'égide du fonds britannique Bridgepoint, entré au capital de LumApps en 2024. La nouvelle entité atteindrait une valorisation supérieure à 1,2 milliard de dollars. Cette fusion regrouperait plus de 600 collaborateurs répartis entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, dont des équipes à Lyon, Paris, Nice, Zurich, Cracovie, Austin et un bureau au Japon.

Fondée en 2013 par Sébastien Ricard et Elie Mélois, LumApps conservera ses fondateurs au capital, tout comme Beekeeper, dirigée depuis 2012 par Cris Grossmann. Chaque entité gardera environ 10% des parts. Ricard restera PDG du nouveau groupe, Grossmann en assurera la direction générale, et Mélois prendra la tête du pôle produit et technologie.

"Ce rapprochement va accélérer notre développement en Amérique du Nord et dans le nord de l'Europe", déclare Sébastien Ricard.

Une plateforme unifiée à destination de tous les profils de salariés

LumApps fournit des solutions collaboratives intégrant des outils comme la messagerie interne, l'agenda, la visioconférence ou la gestion de notes de frais. Elle équipe principalement de grands groupes comme Veolia, Airbus ou LVMH. La société revendique une moyenne de 89 applications interconnectées par entreprise cliente.

De son côté, Beekeeper cible les salariés sans poste fixe – employés de terrain dans la restauration, l'industrie ou la santé. Son application est notamment utilisée par les 7 500 salariés de la chaîne de restauration américaine Wendy's.

Les deux entreprises combinées serviront plus de 8 millions d'utilisateurs dans plus de 2 000 entreprises clientes, réparties dans divers secteurs. Près de 45% de la clientèle actuelle se situe à l'étranger. D'ici à 2026, l'objectif affiché est d'atteindre 10 millions d'utilisateurs, dont 60% aux États-Unis. À horizon 2030, les dirigeants visent les 100 millions d'utilisateurs. Le chiffre d'affaires 2025 devrait avoisiner les 150 millions de dollars.

Une orientation vers l'IA et le travail hybride

Les deux sociétés annoncent vouloir créer une plateforme commune, qualifiée de "AI Employee Hub" dans le communiqué relayé par Business Wire. Il s'agira d'un outil unifié pour les employés de bureau comme pour les travailleurs de première ligne, combinant communication, productivité et accès aux ressources RH.

"Ensemble, LumApps et Beekeeper soutiendront tous les employés, partout, dans cette nouvelle ère du travail", a ajouté Sébastien Ricard. De son côté, Cris Grossmann a salué une "étape qui transformera notre industrie, en mettant la réussite des employés de bureau comme des employés de terrain au centre de notre action".

Avec un marché mondial estimé à 10 milliards de dollars et une croissance de 15% par an, l'environnement des plateformes collaboratives représente un potentiel de développement conséquent. Le groupe compte poursuivre ses intégrations de briques métier, à la suite de précédentes acquisitions comme Teach On Mars ou Novastream.