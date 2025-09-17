TikTok : Trump annonce un compromis pour éviter l'interdiction aux Etats-Unis

Les négociations entre la Chine et les Etats-Unis se sont intensifiées ces derniers jours, aboutissant à un protocole visant à transférer la gestion des données américaines à un acteur tiers.

TikTok échappe une nouvelle fois à l'interdiction. Donald Trump a annoncé qu'un accord de principe avait été trouvé avec Pékin, repoussant au 16 décembre la date butoir imposée par le Congrès pour une vente de la plateforme à un acteur non chinois.

Un accord de principe entre Washington et Pékin

Après plusieurs cycles de discussions menés à Genève, Londres, Stockholm et Madrid, les délégations chinoise et américaine ont abouti à un cadre d'accord concernant la plateforme TikTok. Ces pourparlers, dirigés par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, se sont conclus sans déclaration officielle de la partie chinoise.

"Les deux dirigeants, le président Trump et le président chinois Xi, se parleront vendredi pour finaliser l'accord, mais nous avons bien un cadre pour un accord sur TikTok", a déclaré Scott Bessent, selon L'Express. L'objectif du texte est de faire passer les activités américaines de TikTok sous contrôle d'investisseurs basés aux États-Unis.

Donald Trump a confirmé devant la presse, juste avant de quitter Washington pour Londres : "J'ai conclu un accord avec la Chine. Je vais parler vendredi au président Xi pour tout confirmer", rapporte Le Monde.

Un montage financier en cours autour d'Oracle

Le projet d'accord prévoit que ByteDance conserve la propriété de l'algorithme, mais cède la gestion des données et des contenus à un acteur tiers sur le territoire américain.

D'après des informations du Wall Street Journal rapportées par Le Monde, un consortium composé d'Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz pourrait reprendre les activités américaines de TikTok. Oracle héberge déjà les données des utilisateurs américains sur ses serveurs situés aux États-Unis. Le nom de l'entrepreneur Michael Dell a également été évoqué comme participant au projet.

D'autres acteurs avaient exprimé leur intérêt, notamment le Project Liberty porté par Frank McCourt, ou encore la start-up Perplexity AI, qui souhaitait intégrer TikTok dans un écosystème technologique plus large.

Une échéance repoussée pour la quatrième fois

La Maison-Blanche a signé mardi un décret repoussant une nouvelle fois la date limite de cession de TikTok, désormais fixée au 16 décembre. Il s'agit de la quatrième prolongation depuis janvier de la loi votée par le Congrès, qui impose à ByteDance de céder sa filiale américaine pour éviter une interdiction de l'application aux États-Unis.

Le texte législatif, adopté au printemps 2024, visait à empêcher que les autorités chinoises ne puissent accéder aux données des utilisateurs ou manipuler l'algorithme du réseau social à des fins d'influence politique.

Selon Wang Jingtao, responsable adjoint de l'administration chinoise du cyberespace, cité par Le Monde, les discussions ont porté sur "l'utilisation sous licence de l'algorithme" et la cession partielle de la gestion des données. Cependant, les conditions exactes de cet accord n'ont pas été rendues publiques à ce stade.