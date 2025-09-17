L'inflation ralentit en zone euro : vers un tournant monétaire pour la BCE ?

La hausse des prix dans les pays de la zone euro s'établit à 2%, tirée notamment par les services et les produits alimentaires. Certaines économies affichent cependant des niveaux bien plus élevés.

L'inflation dans la zone euro est restée stable à 2 % en août, selon les chiffres définitifs publiés le 18 septembre par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce taux marque une révision à la baisse de 0,1 point par rapport à la première estimation communiquée début septembre.

Une inflation globalement stable, mais des écarts marqués

D'après Eurostat, la baisse des prix de l'énergie a contribué à cette correction : ils reculent de 2 % sur un an, contre -1,9 % dans l'estimation initiale. Les prix des biens industriels non énergétiques restent stables à +0,8 %, et ceux des services ralentissent légèrement à +3,1 %. Eurostat précise que les services sont le principal facteur de hausse de l'indice global (+1,44 point), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,62 point), et des biens industriels hors énergie (+0,18 point). L'énergie, elle, a un effet baissier (-0,19 point).

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,1 %, alors que les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 0,2 %.

Au sein de l'Union européenne, l'inflation annuelle est restée stable à 2,4 % en août, selon Zonebourse. Les écarts entre pays restent importants : Chypre (0 %), la France (0,8 %) et l'Italie (1,6 %) affichent les taux les plus faibles. À l'inverse, l'inflation reste élevée en Roumanie (8,5 %), en Estonie (6,2 %) et en Croatie (4,6 %).

Réaction de la Banque centrale européenne

Face à ces chiffres, la Banque centrale européenne a choisi de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Dans un communiqué cité par Le Figaro, la BCE souligne que "l'inflation se situe actuellement autour de l'objectif à moyen terme de 2 %" et que "les perspectives d'évolution des prix sont globalement inchangées".

L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, reste stable à 2,3 %, toujours selon Eurostat. Cette mesure est particulièrement suivie par la BCE pour évaluer la tendance de fond des prix.

Enfin, Eurostat rappelle que l'inflation a fortement diminué depuis le pic de 10,6 % en octobre 2022, conséquence directe de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.