Etats-Unis : le plus long shutdown de l'histoire frappe fonctionnaires, aides sociales et transports

Le blocage budgétaire entre Républicains et Démocrates a entraîné la plus longue paralysie administrative jamais enregistrée aux États-Unis, avec des répercussions concrètes pour des millions de citoyens.

Un blocage prolongé aux répercussions multiples

Le 5 novembre, le shutdown est entré dans son 36e jour, dépassant le précédent record de 35 jours établi en 2019. Cette paralysie découle de l'absence d'accord entre Républicains et Démocrates au Congrès, empêchant l'adoption d'un nouveau budget fédéral. En conséquence, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ont été mis au chômage technique, sans rémunération, tandis que d'autres doivent continuer à travailler sans être payés.

Le principal programme d'aide alimentaire, SNAP, qui concerne 42 millions d'Américains, est directement affecté. Donald Trump a déclaré que cette assistance serait gelée "tant que les démocrates de la gauche radicale n'auront pas voté la fin du shutdown". La justice fédérale a cependant ordonné la poursuite des versements, et la Maison Blanche a confirmé qu'elle respecterait cette décision. Karoline Leavitt, porte-parole du gouvernement, a précisé que "les bénéficiaires de l'aide SNAP doivent comprendre qu'il faudra du temps pour recevoir cet argent, parce que les démocrates ont mis l'administration dans une position intenable", selon ses propos rapportés par Le Monde.

Dans les aéroports, le manque de contrôleurs aériens provoque retards et annulations. Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a mis en garde contre un possible blocage partiel de l'espace aérien si la situation ne se débloque pas rapidement. "Vous verrez un chaos généralisé", a-t-il affirmé, dans une tentative d'exercer une pression supplémentaire sur l'opposition.

Une impasse politique renforcée par les résultats électoraux récents

Le blocage survient peu après des élections locales qui ont vu la victoire de plusieurs candidates démocrates dans des États-clés comme la Virginie et le New Jersey, et l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Donald Trump a réagi sur Truth Social en affirmant : "Trump n'était pas sur les bulletins de vote et la paralysie budgétaire [sont] les deux raisons pour lesquelles les républicains ont perdu les élections ce soir, selon les sondeurs".

Dans l'autre camp, Hakeem Jeffries, chef de la minorité à la Chambre, a posté sur X : "Les démocrates fument Donald Trump et les républicains extrémistes à travers le pays". L'opposition espère désormais que ce contexte électoral renforcera sa position dans les négociations.

Au Sénat, le blocage demeure total. Mardi, une 14ᵉ proposition portée par les Républicains a été rejetée, avec seulement trois voix démocrates favorables. Le Parti républicain souhaite une reconduction du budget avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les Démocrates demandent la prolongation de subventions destinées aux assurances santé pour les foyers modestes. Du fait des règles de majorité qualifiée au Sénat, aucune décision ne peut être prise sans un accord bipartisan.