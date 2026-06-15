Jeff Bezos sera la guest star de Vivatech ce 17 juin

VivaTech officialise la venue de Jeff Bezos sur la scène du Vivatech Theater le 17 juin 2026, programmée pour partager sa vision de l'innovation et de l'avenir spatial.

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin, sera à Paris le 17 juin 2026 sur la scène du VivaTech Theater à VivaTech, le plus important salon français dédié aux nouvelles technologies. L'annonce a été officialisée par VivaTech après des révélations de nos confrères du Point, selon un article de BFM Business publié aujourd'hui à 11h51 sur BFM Tech.

Une keynote de grande scène ancrée dans le spatial

Selon le communiqué cité par l'article, Jeff Bezos viendra partager sa vision de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'avenir de l'humanité sur la grande scène du VivaTech Theater. La session sera modérée par l'astronaute Mike Massimino, qui a travaillé pour la Nasa. La tenue sur la scène du Theater positionne l'événement comme un temps fort du programme.

Jeff Bezos ne viendra pas seul. Il sera accompagné de David Limp, directeur général de Blue Origin, qui est son bras droit dans l'aventure spatiale. L'échange placera Blue Origin au cœur d'une grande conférence, dans un contexte où l'entreprise est présentée comme ayant connu une déconvenue spectaculaire avec l'explosion de l'une de ses fusées.

D'après l'article, Jeff Bezos est en position de challenger face à SpaceX, qui fait la course en tête. Les déclarations du fondateur seront sans aucun doute scrutées de près, alors que Blue Origin a pour objectif le retour de l'humain sur la Lune et son arrivée sur Mars dans les prochaines années. Cette mise en perspective renvoie aux enjeux industriels et concurrentiels des lanceurs et des vols habités dans le New Space.

L'article évoque aussi la possibilité que Jeff Bezos parle d'investissements en Europe, comme l'ont fait certains de ses prédécesseurs invités du salon. Il s'agit d'une perspective non confirmée à ce stade et à surveiller lors de la session.

VivaTech 2026 attend 180 000 visiteurs, ce qui situe l'ampleur de l'audience potentielle pour la keynote de Jeff Bezos. Après Jensen Huang en 2025, le salon reçoit un autre patron majeur du secteur, qualifié de nouveau gros coup pour cette dixième édition.

Le programme 2026 cité mentionne également d'autres têtes pensantes, dont Yann LeCun, ancien responsable de l'IA chez Meta, qui vient de fonder sa propre start-up, Peter Steinberger, fondateur d'OpenClaw, un système d'IA agentique, Shantanu Narayen, patron d'Adobe, ainsi que Bernard Arnault de LVMH et Christophe Fouquet, patron d'ASML. La liste est présentée comme non exhaustive.

Un impact médiatique préparé

La venue a été officialisée par VivaTech après des révélations de nos confrères du Point. Ce séquencement suggère un impact médiatique en amont de l’annonce formelle de l’organisateur, alors que le salon poursuit sa stratégie d’attirer des dirigeants mondiaux de la tech pour ses keynotes de grande scène. L’attribution de la modération à Mike Massimino et le format sur la scène du Theater confirment la place centrale donnée au spatial dans ce rendez-vous.