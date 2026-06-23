L'indicateur du climat des affaires en France s'établit à 94 en juin 2026

Légère amélioration du climat des affaires en juin, mais l'indicateur reste sous sa moyenne de longue période et le climat de l'emploi se dégrade.

L’indicateur synthétique du climat des affaires en France s’est établi à 94 en juin, contre 93 en mai, en données révisées, a indiqué l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans un communiqué. Il reste ainsi inférieur à sa moyenne de longue période (100) pour le vingt-cinquième mois consécutif.

Selon l’Insee, "le climat des affaires se redresse un peu dans l’ensemble constitué du commerce de détail, du commerce et de la réparation d’automobiles, reste morose dans les services, et se replie dans le bâtiment comme dans l’industrie". Dans l’industrie, l’indicateur du climat des affaires s’est établi à 100 en juin, contre 102 en mai.

Dégradation du climat de l’emploi

L’indicateur synthétique du climat de l’emploi a perdu 3 points en juin, à 89, soit son niveau le plus bas depuis juin 2013, hors crise sanitaire. Il est notamment pénalisé par "la nouvelle dégradation du solde sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim)", a précisé l’Insee.

L’Insee prévoit une croissance de 0,7% pour 2026. Malgré la légère amélioration observée en juin, la France peine à retrouver un rythme de croissance soutenu, plusieurs secteurs clés continuant de faire face à des difficultés.