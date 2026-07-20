Pierre & Vacances-Center Parcs : accord de rachat par Mubadala Capital

Le groupe touristique français va passer sous contrôle émirati, après l'accord conclu avec Mubadala Capital, valorisant Pierre & Vacances-Center Parcs à environ un milliard d'euros.

Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP) et la société d’investissement émiratie Mubadala Capital (MC) ont déclaré lundi 20 juillet s’être mis d’accord sur les modalités du rachat du premier par le deuxième. Les deux sociétés "ont conclu un accord de rapprochement qui définit les modalités et les conditions de l’acquisition par MC de l’ensemble des titres en circulation" de PVCP "par le biais d’une offre publique d’achat volontaire en numéraire", selon leur communiqué commun.

Le groupe touristique français, fondé en 1967 par Gérard Brémond, devrait ainsi passer sous bannière émiratie avec une valorisation d’environ un milliard d’euros.

L’offre, rendue publique le 22 juin, avait reçu le soutien du conseil d’administration et des trois principaux actionnaires de PVCP, les fonds britanniques Fidera et Benefit Street Partners (ex-Alcentra) et l’investisseur immobilier français Atream, qui représentent 58,6% du capital.

Sa concrétisation nécessitait toutefois l’engagement d’autres actionnaires pour atteindre le cap des 80% du capital d’ici au 17 juillet. C’est désormais chose faite, avec l’obtention d’engagements d’apport représentant 80,13% du capital, ont annoncé les deux groupes.

Modalités de l’offre et perspectives

L’offre publique d’achat volontaire en numéraire a été fixée à 1,90 euro par action Pierre & Vacances, incluant un dividende exceptionnel de 0,11 euro. Le dépôt de l’offre, prévu au plus tard au premier trimestre 2027, "reste soumis aux approbations réglementaires usuelles".

L’OPA a été accueillie favorablement à l’unanimité par le conseil d’administration de PVCP, précise le communiqué. Cette opération intervient après que PVCP, qui a généré un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros l’an dernier et qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait annoncé à la mi-2025 engager une revue stratégique et n’excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

"Cela nous donne les moyens de poursuivre nos efforts dans l’expérience que nos clients attendent de nous, près de chez eux et avec le niveau de qualité qu’ils sont en droit d’exiger", a affirmé le directeur général du groupe PVCP, Franck Gervais, dans le communiqué.

Le fonds émirati a de son côté assuré : "Nous investissons pour accompagner le groupe dans une nouvelle phase de développement, portée par l’accroissement de la capacité d’accueil et la poursuite de la modernisation des sites, aux côtés des équipes qui en assurent l’exploitation au quotidien".