La Poste annonce une hausse moyenne de 6,73% de ses tarifs courrier et colis à compter du 1er janvier 2027

Les tarifs du service universel postal augmenteront en 2027, avec des hausses sur les lettres, colis et services, dans un contexte de baisse des volumes de courrier.

La Poste a annoncé ce lundi une nouvelle augmentation de ses tarifs pour l'ensemble du service universel postal, qui prendra effet à partir du 1er janvier 2027. Selon le communiqué de l'entreprise, "au global, les tarifs courrier et colis du service universel postal augmenteront en moyenne de 6,73% [à compter du 1er janvier 2027], soit une hausse inférieure à celle appliquée en 2026". En 2026, la hausse a atteint 7,4%.

Le prix d'une lettre verte 20 grammes passera à 1,67 euro, contre 1,52 euro aujourd'hui. Il s'agit de la hausse la plus forte sur ce produit depuis plus de dix ans. Le tarif de la lettre services plus augmentera de vingt centimes, à 3,67 euros, tandis que celui de l'e-lettre rouge progressera de dix centimes, à 1,70 euro. Pour les envois à l'international, la lettre internationale passera à 2,45 euros, contre 2,25 euros aujourd'hui. La lettre recommandée bondira de 6,11 euros à 6,47 euros.

Côté colis, les tarifs des Colissimo vont augmenter de 4,1% pour les envois vers la métropole et l'international. En revanche, les tarifs pour les envois entre l'Hexagone et l'outre-mer vont baisser de 5%. Les entreprises verront les tarifs du courrier industriel augmenter de 5,1%, "de façon différenciée selon les offres".

Un contexte de baisse des volumes

La Poste justifie ces changements par la nécessité "d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte de baisse persistante des volumes du courrier, et de continuer à répondre aux usages et aux besoins de ses clients tout en réduisant son empreinte carbone". L’entreprise souligne que ses coûts ont augmenté alors même que le volume de courrier s’est effondré avec l’essor d’internet.

Malgré ces hausses, La Poste estime que les dépenses en produits postaux des ménages devraient diminuer de 8,7%, "compte tenu de la baisse d’envois de courriers".

Les annonces de ce lundi s'inscrivent dans une dynamique ancienne : La Poste ne cesse d'augmenter ses prix depuis une dizaine d'années. Le prix du timbre vert a ainsi bondi de 128,7% entre 2017 et 2027, tandis que celui du timbre rouge, devenu e-lettre rouge, a augmenté de 100%. Le courrier traditionnel décroît, les colis se multiplient, et certaines traditions comme l'envoi de cartes postales tendent à disparaître.