Indemnité carburant : la demande des 100 euros ouverte jusqu'au 31 août 2026 pour les grands rouleurs

Le dispositif d'aide carburant pour les travailleurs modestes est prolongé, alors que les prix à la pompe repartent à la hausse sur fond de tensions au Moyen-Orient.

Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 31 août 2026 le délai pour déposer une demande d'indemnité carburant destinée aux travailleurs dits grands rouleurs. Cette mesure vise à soutenir les actifs contraints d'utiliser leur véhicule personnel chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail, dans un contexte de hausse des prix du carburant.

Cette aide est destinée aux travailleurs qui prennent leur voiture quotidiennement. Elle s'adresse plus précisément aux actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros et qui effectuent chaque jour au moins 15 kilomètres pour aller travailler (30 kilomètres aller-retour). Ceux qui roulent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle, en incluant les trajets domicile-travail, sont également concernés.

Le montant de l'aide s'élève à 100 euros, ce qui représente en moyenne 20 centimes d'euro par litre de carburant.

Un contexte de hausse des prix du carburant

La prolongation du dispositif intervient alors que les prix du carburant connaissent une nouvelle hausse. Après une lente décrue amorcée depuis le pic de début avril, le prix des carburants est reparti à la hausse depuis début juillet. Le prix de l'essence flirte en France avec les deux euros le litre, alors que celui du gazole les dépasse largement. Cette augmentation est liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient, qui continuent de perturber les marchés pétroliers mondiaux.

Le dispositif, réservé aux ménages modestes, avait été annoncé le 21 avril par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en réponse aux conséquences sur les prix à la pompe de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement avait précisé le 21 mai que cette indemnité, prévue au départ de 50 euros, serait finalement de 100 euros.

Le dépôt de dossier se fait via l'ouverture d'un formulaire en ligne sur le site des impôts (impots.gouv.fr). Les travailleurs concernés disposent désormais jusqu’au 31 août 2026, contre le 30 juillet annoncé précédemment, pour effectuer leur demande.

Près de 3 millions de Français peuvent bénéficier de l'indemnité carburant.