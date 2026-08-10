Revolut obtient une licence bancaire française, après le Royaume-Uni en mars

L'obtention de la licence bancaire française marque une étape majeure dans la stratégie d'implantation et de croissance européenne de Revolut.

La fintech britannique Revolut a annoncé lundi avoir obtenu une licence bancaire en France, une étape attendue qui "conforte la place du groupe parmi les plus grandes banques de détail du continent", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Revolut disposait déjà d'une licence dans l'Union européenne, en Lituanie. L'entreprise avait obtenu en mars le sésame équivalent au Royaume-Uni, où elle était officiellement devenue une banque après plusieurs années d'attente.

Revolut a connu ces dernières années une croissance fulgurante.