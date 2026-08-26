Waymo va lancer ses robotaxis à Munich en 2027

Waymo prévoit de déployer ses robotaxis à Munich, marquant sa première incursion dans l'Union européenne, avec des essais dès 2026.

Waymo, filiale d’Alphabet (Google) et leader des robotaxis aux Etats-Unis, a annoncé mardi qu'elle lancerait ses robotaxis l’an prochain à Munich, dans le sud de l’Allemagne, une première incursion dans l’Union européenne pour le groupe. La société, dont les robotaxis circulent déjà dans plusieurs villes américaines, prévoit une expansion internationale rapide, notamment à Londres et Tokyo cette année.

La société commencera dans les prochaines semaines à cartographier les rues de la ville et à y effectuer des essais avec des conducteurs spécialisés au volant. Un service commercial de VTC sera proposé au public à la fin de 2027, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Un choix stratégique pour l’Europe

"Munich est un pôle de premier plan en matière de mobilité et d’ingénierie, et notre implantation dans cette ville marque une étape importante de notre expansion mondiale", a déclaré la co-directrice générale de Waymo, Tekedra Mawakana. La Bavière, dont Munich est la capitale, est un bastion traditionnel de l’industrie automobile allemande, où sont notamment implantés BMW et de nombreux équipementiers.

Le ministre du gouvernement régional de Bavière, Florian Herrmann, a salué cette initiative : "La conduite autonome est une technologie clé pour l’avenir de la mobilité et pour la transformation de notre industrie automobile".

Le secteur traverse une crise sans précédent, confronté à une vive concurrence chinoise, à une transition difficile vers les véhicules électriques et à une demande atone. Waymo est la dernière entreprise en date à lancer des essais en Europe, qui accuse un retard sur les Etats-Unis et la Chine dans le déploiement des services de robotaxis. Des entreprises chinoises et américaines ont annoncé des essais dans plusieurs villes européennes, notamment en Croatie, à Londres et à Madrid.

En février, elle a levé 16 milliards de dollars.