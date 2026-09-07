Le ZEvent bat un record en récoltant 32,9 millions d'euros en trois jours pour sa dernière édition

Le marathon caritatif du streaming français signe une collecte historique, doublant son précédent record et consacrant dix ans de solidarité en ligne.

Le ZEvent a tiré sa révérence sur un exploit sans précédent. Pour sa dernière édition, organisée au Corum de Montpellier, le marathon caritatif a rassemblé plus de 80 streamers sur place et environ 200 autres à distance. En trois jours, l'événement a permis de récolter 32,9 millions d'euros, un record absolu, deux fois supérieur au précédent.

Une collecte historique pour clore une décennie de solidarité

Ce montant exceptionnel marque l'apothéose d'une aventure débutée en 2016. Plus de 90 millions d'euros de dons ont été récoltés depuis par le ZEvent. L'ensemble de la somme sera reversé aux 22 associations qui ont bénéficié des éditions précédentes, parmi lesquelles le Secours populaire, la Croix-Rouge, Action contre la faim, Amnesty International, la LPO ou encore la Ligue contre le cancer.

La réussite de cette ultime édition s'explique par la mobilisation sans précédent de la communauté du streaming français. Samuel Etienne, journaliste et streamer depuis 2020, a participé à trois reprises au ZEvent. Il confie au Figaro : "Je m'étais dit naïvement que je connaissais bien l'événement, mais là, l'ambiance était trois voire quatre fois plus folle que d'habitude... Nous étions plus nombreux et chaque streamer a donné toute son énergie pour la bonne cause, pour donner des moyens incroyables aux associations." Sa propre cagnotte s'est envolée jusqu'à plus de 132 000 euros.

Tout au long du week-end, les streamers ont multiplié les initiatives pour encourager les dons. Des "donations goals" — défis à réaliser à chaque palier de dons — ont rythmé l'événement. Mastu, qui cumule plus de 13,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, repart de cette édition avec la plus grosse cagnotte : plus de cinq millions d'euros. Il a notamment organisé une tombola géante de 40 lots, mettant en jeu des objets d'exception : un maillot dédicacé de Lionel Messi parti pour plus de 950 000 euros, le pied du costume de Spider-Man porté par Tobey Maguire, le disque de diamant de la chanson Let Me Love You de Justin Bieber et DJ Snake, la casquette dédicacée de Marty McFly dans Retour vers le futur ou encore le script original d'Inception de Christopher Nolan. "On fait tout ça pour elles et pour l'amour du divertissement", rapporte Mastu au Figaro.

D'autres streamers se sont également illustrés par leur engagement. Amixem et Domingo devront se raser le crâne après avoir récolté plusieurs centaines de milliers d'euros de dons. Ces défis, souvent spectaculaires ou décalés, ont contribué à entretenir une ambiance festive et à fédérer un public toujours plus large.

Un événement intergénérationnel et un symbole pour le streaming solidaire

Le ZEvent 2026 a aussi mis en lumière l'évolution du regard porté sur le streaming et la solidarité en ligne. "A une époque, les plus anciens avaient une méconnaissance sur Internet et je crois que c'est enfin terminé", se réjouit Samuel Etienne au Figaro. "Je sens que dans ma communauté, il y a des gens de tous les âges. De 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, mais aussi des quinquas, des sexagénaires et des septuagénaires." Cette diversité générationnelle témoigne de l'impact du ZEvent, qui a su rassembler au-delà des clivages d'âge autour de la générosité et du "vivre ensemble".