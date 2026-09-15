Mobilisation intersectorielle du 15 septembre 2026

Plusieurs secteurs, dont la police, EDF et l'enseignement supérieur, se mobilisent à l'appel de la CGT et d'autres syndicats, marquant le début d'une rentrée sociale agitée.

Plusieurs secteurs sont appelés à se mobiliser ce mardi 15 septembre, à l'initiative notamment de la CGT. Dans un tract publié à quelques jours de cette journée d'action, la CGT a appelé à se mobiliser "pour les salaires, les conditions de travail, la protection sociale et le progrès social et environnemental".

Les salariés d’EDF défendent le "tarif agent"

Chez les salariés d'EDF, la contestation enfle pour garder leur "tarif agent", un acquis social historique de l'entreprise dénoncé en juillet dans un rapport de la Cour des comptes. Le gendarme des finances publiques, qui chiffre cet avantage à plus de 700 millions d'euros à l'échelle du groupe en 2024, estime que ce cadre social "très favorable" pénalise "l'activité et la compétitivité d'EDF". Pour les salariés, il s'agit d'une forme de compensation : "à compétences et à ancienneté égales, (...) les niveaux d'embauche sont bien moindres dans nos entreprises que souvent dans le privé", a indiqué Fabrice Coudour, secrétaire général de la FNME-CGT, à l'AFP. Réunies en intersyndicale, les quatre grandes fédérations (CGT, CFE-CGC, CFDT, FO) de l'énergie ont appelé vendredi "à la mobilisation massive des électriciens et des gaziers", lors de cette journée d'actions.

Les policiers demandent une revalorisation de la prime de risque (ISSP), qui n’a pas été revalorisée depuis 2019. Le secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Vanhemelryck, réclamait "entre 300 et 500 millions d’euros" de budget annuel supplémentaire pour la police. "Salaires, carrières, conditions de travail, sécurité… nous exigeons des réponses et des actes", écrit le syndicat Alliance, composé majoritairement de gardiens de la paix et de policiers adjoints, dans son appel à la mobilisation. La mobilisation policière se tiendra à 11h30, sur les Champs-Elysées et sera complétée par d’autres mouvements en région comme à Nîmes où l’unité 30 prévoit une mobilisation devant l’hôtel de police avec un dépôt symbolique de menottes.

A Nantes, une manifestation est prévue à 14h30 devant le CHU. La CGT du CHU dénonce les grilles de salaires en dessous du Smic des agents C1 (agent de service hospitalier, agent d’entretien qualité, adjoint administratif). Plus généralement, la CGT déplore une détérioration continue des conditions de travail et de salaire dans les établissements de santé et demande l’arrêt des suppressions de lits, l’augmentation des salaires, la prise en charge des soins par le 100% sécurité sociale.

Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est donné rendez-vous mardi à 12h30, place Jussieu dans le cinquième arrondissement de Paris, avant de rejoindre son ministère de tutelle. Ils manifesteront contre "le sous-financement chronique de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publique, la dégradation des conditions d’études et de travail, et les mesures qui fragilisent l’accès de toutes et tous à l’enseignement supérieur", reprend la CGT dans un communiqué.

Mobilisation pour l’environnement et les services publics

Une manifestation est organisée de 19h30 à 21 heures face au ministère de l’Economie, suite à l’appel de différents syndicats (de pompiers, d’infirmiers, d’étudiants, des associations de protection de l’environnement et des animaux, ou encore un collectif féministe). "Ensemble, nous lançons un appel à se rassembler pour exiger des moyens face au dérèglement climatique", écrivent les différents organisateurs, dont Greenpeace, #Noustoutes ou encore Amnesty International. Plan pour les bouilloires thermiques, "une taxe sur les plus gros pollueurs" ou encore des moyens pour la prévention des incendies, voici une partie des mesures qu’ils appelleront à intégrer d’urgence dans le budget 2027.

Par ailleurs, les agents de l’Etat sont appelés à se mobiliser devant plusieurs ministères le mardi 15 septembre 2026 "pour les services publics, les salaires, les libertés syndicales" à l’appel de l’UFSE (Union fédérale des syndicats de l’Etat) CGT.