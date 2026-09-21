La Société générale vise plus de 14 millions de clients pour BoursoBank en 2029

La banque affiche des objectifs ambitieux pour sa filiale en ligne, misant sur une forte croissance de la clientèle et une rentabilité accrue.

La Société générale a présenté lundi son nouveau plan stratégique, dans lequel elle prévoit d’atteindre plus de 14 millions de clients à fin 2029 sur BoursoBank, contre 9,1 millions de clients à fin juin 2026.

En 2025, BoursoBank avait gagné 1,9 million de nouveaux clients, soit une hausse de 22%, pour atteindre un total de 8,8 millions de clients.

Le directeur général de Société générale, Slawomir Krupa, a déclaré que BoursoBank a des perspectives de croissance substantielles et que la base de clients pourrait à terme atteindre "20 à 25 millions", selon Reuters.

BoursoBank devrait réaliser un bénéfice supérieur à 300 millions d'euros cette année, selon les prévisions du groupe. Pour atténuer le coût des primes d'acquisition et de fidélisation, celles-ci seront désormais amorties sur sept ans au lieu d'être comptabilisées immédiatement en charges, grâce à un "changement de norme comptable", explique le groupe.

Développement des activités d’épargne et gestion patrimoniale

La Société générale veut "tirer profit des besoins croissants des clients en matière d'épargne et de gestion patrimoniale". Elle vise pour 2029 environ 115 milliards d'euros d'actifs administrés pour BoursoBank, environ 180 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour la Banque Privée et environ 205 milliards d'euros d'encours d'assurance vie épargne.

Le groupe va continuer à mener une politique de réduction des coûts de 2% par rapport à 2026, avec notamment une baisse de 400 millions d'euros des achats et prestations externes, et de 500 millions pour les dépenses informatiques. Dans son réseau physique en France, il compte poursuivre la baisse des frais généraux avec la "rationalisation" du nombre d'agences ainsi que la suppression en cours "d'un niveau de supervision régionale". Le groupe s'attend d'ici 2029 à une baisse "du nombre de salariés par attrition naturelle".

La Société générale prévoit de poursuivre la distribution de 50% du résultat net publié aux actionnaires, ainsi qu'une distribution du capital excédentaire au-delà d'un ratio de solvabilité bancaire (CET1) de 13%. Avec une prévision de croissance de 3% sur la période, la somme à distribuer aux actionnaires "pourrait dépasser 21 milliards d'euros sur la période", de 2026 à 2029.