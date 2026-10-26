La Commission européenne valide le plan d'action de Temu après une amende de 200 millions d'euros

Après une amende de 200 millions d'euros, la Commission européenne valide le plan d'action de Temu pour améliorer la sécurité des produits vendus sur sa plateforme.

La Commission européenne a validé lundi le plan d’action du géant chinois du commerce en ligne Temu, destiné à mieux lutter contre la vente de produits illégaux et dangereux sur sa plateforme. Cette décision intervient à la suite d’une amende de 200 millions d’euros infligée en mai à Temu par l’Union européenne, pour avoir permis la vente aux consommateurs européens de produits illégaux, dont des jouets pour bébés dangereux ou des chargeurs défectueux. La plateforme contrevenait ainsi à ses obligations au titre du règlement européen sur les services numériques, le DSA.

Une sanction pour non-respect du DSA

Pour prouver l’infraction, Bruxelles s’est notamment appuyée sur des achats réalisés par ses propres équipes, en se faisant passer pour des clients lambda. L’opération a démontré "qu’un très fort pourcentage des chargeurs commandés n’ont pas réussi à passer des tests de sécurité basiques". Une proportion élevée de jouets pour bébés testés dans les mêmes conditions présentait "des risques pour la sécurité d’une gravité moyenne à élevée", comme des risques de suffocation ou des teneurs en substances chimiques nocives dépassant les seuils autorisés.

Le montant de l’amende reste cependant très loin du plafond permis par le DSA, soit 6% du chiffre d’affaires annuel total de sa maison mère.

La Commission européenne a annoncé lundi avoir accepté les propositions du groupe, qui s'est notamment engagé à évaluer les mesures déjà introduites et à les renforcer si nécessaire. Les engagements pris par le groupe doivent permettre de clore cette procédure.

Sollicité par l’AFP, le groupe a déclaré : "Nous saluons l'approbation par la Commission européenne du plan d'action de Temu relatif à ses obligations d'évaluation des risques au titre du règlement sur les services numériques (DSA), et nous remercions la Commission pour la qualité des échanges que nous avons eus avec elle tout au long de ce processus". Selon le géant chinois, ces engagements "illustrent concrètement la volonté de Temu d'investir dans un dispositif de conformité solide, afin d'offrir à l'ensemble de ses utilisateurs dans l'UE un environnement d'achat sûr et digne de confiance".

Un acteur majeur du commerce en ligne européen

Depuis son arrivée en Europe en 2023, Temu enregistre une croissance rapide. Cette plateforme représente la déclinaison internationale de Pinduoduo, géant chinois du commerce en ligne fondé en 2015. Temu met à disposition un vaste assortiment de produits, allant des vêtements aux jouets, en passant par la décoration, les outils ou encore les articles high-tech. Sur le marché européen, Temu compte désormais 130 millions d’utilisateurs, ce qui en fait un acteur majeur.