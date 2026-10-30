L'Insee estime que l'emploi salarié privé a perdu près de 26 000 postes

Le marché du travail privé poursuit sa contraction sur fond de stagnation économique, affectant particulièrement les jeunes en alternance.

Ce vendredi 30 octobre 2026, l'Insee a publié son estimation, toujours provisoire, de l'emploi salarié privé au troisième trimestre. D'après l'Insee, les entreprises privées ont perdu près de 26 000 postes entre le début juillet et la fin septembre. Leurs effectifs ont reculé de 0,1% sur le troisième trimestre.

Sur douze mois, le recul atteint -0,3%, soit 69 800 emplois de moins. C'est la septième diminution trimestrielle d'affilée en rythme annuel. La dynamique demeure défavorable. Après l'annonce, vendredi matin, d'une contraction de 0,1% du PIB au troisième trimestre, l'emploi privé évolue lui aussi dans cette direction. L'économie est à l'arrêt et le marché du travail aussi, du moins dans les entreprises.

Les jeunes en alternance en première ligne

L'institut statistique national a précisé que les contrats en alternance, principalement des apprentissages, ont largement participé à cette évolution. Les jeunes sont souvent les premiers touchés lors des ralentissements économiques.

Au premier trimestre 2026, l'emploi total (salarié et non salarié) était quasi stable sur le trimestre et sur un an (+16 000 emplois sur le trimestre et +32 400 emplois), selon la Dares.