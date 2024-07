Quelle répartition des postes à l'Assemblée nationale ?

Les élections internes à l'Assemblée nationale ont redistribué les postes clés, avec des résultats controversés et des contestations juridiques.

À l'issue de scrutins internes particulièrement mouvementés, l'Assemblée nationale a vu une redistribution significative de ses postes clés. Entre réélection contestée de Yaël Braun-Pivet et domination du Nouveau Front populaire au bureau, ces élections reflètent des dynamiques politiques complexes et des tensions exacerbées.

Les scrutins internes ont permis au Nouveau Front populaire (NFP) d'obtenir une majorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale, avec douze postes sur vingt-deux. Les nouveaux vice-présidents élus incluent Clémence Guetté et Nadège Abomangoli pour les insoumis, Xavier Breton et Annie Genevard pour le groupe Droite républicaine, Roland Lescure pour Ensemble pour la République, et Naïma Moutchou pour Horizons.

Le NFP a également remporté neuf des douze postes de secrétaire, consolidant ainsi sa domination au sein du bureau. Parmi les nouveaux secrétaires figurent Gabriel Amard et Farida Amrani (FI), Iñaki Echaniz et Sophie Pantel (PS), et Stéphane Peu et Mereana Reid Arbelot (Gauche démocrate et républicaine).

Les élections aux présidences des commissions ont également révélé un équilibre complexe. Eric Coquerel a été réélu président de la commission des Finances avec 29 voix contre 28 pour sa concurrente Véronique Louwagie (LR) et 18 pour Jean-Philippe Tanguy (RN).

Le camp présidentiel garde le contrôle de plusieurs commissions. Sandrine Le Feur dirige celle du Développement durable, Jean-Michel Jacques est à la tête de la Défense, et Antoine Armand préside les Affaires économiques.