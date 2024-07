Cécile Duflot, Benoît Hamon… Le Nouveau Front Populaire discute de nouveaux noms pour Matignon

Les discussions se sont poursuivies ces derniers jours au sein du Nouveau Front Populaire pour s'entendre sur un nom de Premier ministre. De nouvelles figures de gauche ont été mises sur la table.

Plus de deux semaines après sa victoire aux législatives, le Nouveau Front Populaire n'est toujours pas en mesure de proposer un candidat au poste de Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Huguette Bello, Laurence Tubiana... Les noms mis sur la table des négociations ont été tour à tour écartés, tantôt par les insoumis, tantôt par les socialistes. Alors que des voix, notamment écologistes, expriment leur agacement, les discussions ont repris samedi, selon Le Monde. Des représentants des quatre principales composantes du NFP se sont retrouvés pour une visioconférence. Plusieurs nouveaux noms ont alors été évoqués.

Le député communiste André Chassaigne a été proposé par son parti, indique le quotidien. Figure historique et consensuelle de l'Assemblée nationale, le patron du groupe "Gauche démocrate et républicaine" a vu le perchoir lui passer sous le nez jeudi dernier à 13 voix près. Mais André Chassaigne a balayé ce lundi l'hypothèse d'une entrée à Matignon : "Devenir Premier ministre n'est pas une ambition que j'ai. Et je pense qu'il faut avoir des ambitions en fonction de ses qualités. Et je n'ai pas celles pour devenir Premier ministre", a-t-il confié à La Montagne.

Deux anciens ministres de François Hollande

De leur côté, les écologistes ont suggéré leur ancienne secrétaire nationale, Cécile Duflot. Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement sous François Hollande, l'actuelle patronne d'Oxfam a un profil qui pourrait séduire également les socialistes. Interrogée par Le Monde dimanche, Cécile Duflot a refusé de dire si elle avait reçu une proposition du Nouveau Front Populaire : "Je ne parle plus de politique", a-t-elle affirmé.

Autre personnalité évoquée lors de la réunion du Nouveau Front Populaire : l'ancien ministre socialiste Benoît Hamon. Le fondateur de Génération.s, parti qui siège avec les écologistes à l'Assemblée, accepterait-il de revenir en politique au vu des circonstances ? Dimanche, il affirmait en tout cas n'être "absolument pas au courant" du fait que son nom circulait à la table des négociations.

D'autres réunions étaient prévues en début de semaine pour le Nouveau Front Populaire. "On veut un nom, vite", presse la patronne d'EELV Marine Tondelier, ajoutant : "Ce nom ne sera pas le premier choix de tout le monde, c'est impossible, mais ce sera la meilleure solution pour mettre en œuvre le programme du NFP."