Emmanuel Macron ne nommera pas de gouvernement avant "la mi-août"

Lors de son interview ce mardi soir, Emmanuel Macron a exclu de former un nouveau gouvernement avant la fin des Jeux olympiques.

Voici déjà plus de deux semaines que le camp d'Emmanuel Macron a perdu les élections législatives. Le 16 juillet, le président de la République a accepté la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Pour autant, il faudra encore attendre au moins quelques semaines pour voir se former un nouvel exécutif : dans une interview donnée ce mardi soir à France 2 et Franceinfo, le chef de l'Etat a repoussé l'échéance à la fin des Jeux olympiques, qui s'ouvriront ce vendredi.

"Notre responsabilité, c'est que les Jeux se passent bien", a argumenté Emmanuel Macron. "Donc j'ai choisi la stabilité : le gouvernement en charge des affaires courantes, avec des ministres qui ont eu un engagement remarquable sur ce sujet, sous l'autorité du Premier ministre, eh bien ils seront aux affaires courantes jusqu'à la fin des Jeux, c'est normal. En tout cas, il est clair que jusqu'à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses parce qu'on créerait un désordre."

"En fonction de l'avancée des discussions"

Cette "trêve" politique prendra-t-elle fin après les Jeux Olympiques, qui s'achèveront le 11 août, ou se poursuivra-t-elle pendant les Jeux paralympiques, ce qui repousserait l'échéance au-delà du 8 septembre ? "Je ne rentrerai pas dans ces détails, d'abord parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un tout et c'est aussi important pour nous", a balayé Emmanuel Macron.

Le président a assuré que sa "volonté" était de constituer un gouvernement "dès qu'on le pourra" : "Parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget", a-t-il admis. Mais il a pointé que cette nomination se ferait également "en fonction de l'avancée des discussions", induisant la responsabilité des groupes politiques, qu'il appelle à s'entendre pour former une coalition majoritaire à l'Assemblée. Dès lors, a-t-il conclu, "ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité."