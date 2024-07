Un Français sur deux juge problématique l'absence de gouvernement jusqu'à la rentrée

Si une majorité des Français se dit favorable à une "trêve olympique", l'absence de gouvernement jusqu'à la fin des Jeux en inquiète un grand nombre.

Face à la crise politique que traverse la France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a réclamé lundi une "trêve olympique" le temps des Jeux. Six Français sur dix sont favorables à une telle trêve, selon un sondage Elabe pour BFMTV. Pour autant, l'absence prolongée de gouvernement de plein exercice est un sujet d'inquiétude pour une partie des sondés.

Un sur deux estime en effet que l'absence de gouvernement" jusqu'à la rentrée "serait un problème". Sans surprise, la proportion monte à 74% au sein de l'électorat de la gauche, qui espère encore fermement voir le Nouveau Front Populaire appelé à gouverner. A l'inverse, sur l'ensemble des sondés, 49% considèrent qu'"il vaut mieux prendre le temps de trouver une coalition et un gouvernement stable". Une proportion qui grimpe à 73% chez les électeurs du camp présidentiel.

Lucie Castets à Matignon ? Les Français sont sceptiques

Une majorité des sondés se montre toutefois pessimiste quant à la formation d'une coalition : ainsi, "72% des Français pensent que le camp présidentiel et les partis de gauche et de droite qui ont 'fait barrage' contre le Rassemblement national ne parviendront pas à s'entendre pour former une coalition et un gouvernement stables", indique Elabe. C'est pourtant la solution qui a été défendue par Emmanuel Macron lors de son interview mardi soir.

La perspective d'un Premier ministre de gauche ne remporte pas non plus l'adhésion : 58% des personnes interrogées sont ainsi défavorables à la nomination de Lucie Castets à Matignon. La candidate du Nouveau Front Populaire ne suscite pas l'enthousiasme escompté par son camp : il y a encore deux semaines, selon un autre sondage Elabe, un Français sur deux estimait pourtant qu'Emmanuel Macron devait nommer "la personnalité proposée par le NFP" à la tête du gouvernement.