Emmanuel Macron se délecte du succès des JO et étrille "l'esprit de défaite"

Le président prend sa revanche sur ceux qui avaient critiqué la préparation des Jeux Olympiques. En pleine crise politique, il affirme la possibilité de "travailler ensemble".

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été un triomphe et Emmanuel Macron ne se prive pas d'en profiter. Après ces deux semaines de compétitions, qui ont pu faire oublier pour un temps l'échec du camp présidentiel aux législatives et l'absence de gouvernement, le chef de l'Etat s'accroche encore à la trêve. Auprès de L'Equipe, il tire le bilan de ces Jeux, en pointant du doigts tous ceux qui avaient émis des doutes : "Il y a un perdant : c'est l'esprit de défaite", se réjouit-il, martelant : "Tous ceux qui n'ont pas cru aux Jeux se sont trompés, dans l'organisation comme dans le sport."

Emmanuel Macron ne peut pourtant pas ignorer plus longtemps le résultat des législatives, qui l'oblige à nommer un nouveau gouvernement. Mais le président, qui rêve toujours d'une coalition allant des socialistes aux républicains, n'hésite pas à convoquer de nouveau l'exemple des Jeux olympiques pour appeler les partis à s'entendre : selon lui, "le message qu'ont envoyé les Français" lors des élections "est très cohérent avec les Jeux : travaillez ensemble. C'est ce qu'ils ont dit aux forces politiques".

"La France, quand elle se rassemble, sait faire de grandes choses"

Et le président de remercier la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse : deux personnes contre lesquelles, a-t-il rappelé, il était "en compétition" lors de la présidentielle 2022, et avec qui il a pourtant "travaillé" pour l'organisation des Jeux. "Un énorme travail a été fait par les services de l'Etat, les collectivités locales, le mouvement sportif, les fédérations, salue-t-il. C'est la démonstration que la France, quand elle se rassemble, sait faire de grandes choses."

"Il ne faut pas écouter les Cassandre. Tous ceux qui vous disent que les clivages sont plus importants", conclut Emmanuel Macron, qui soutient que "quand on a des objectifs communs, quand on travaille ensemble, rien n'est insurmontable."