Emmanuel Macron promet d'être le "garant des institutions" et de "l'expression" du vote de juillet

L'Elysée confirme son engagement à nommer un nouveau Premier ministre dans la foulée des consultations. La présidence salue le "travail de fond" effectué par la "droite républicaine" et "le bloc central".

"Le président est du côté des Français, garant des institutions et surtout de l'expression de leur vote le 7 juillet", a déclaré l'Elysée ce jeudi, selon l'AFP. A la veille de l'ouverture des consultations avec les chefs des partis, Emmanuel Macron réaffirme l'objectif de ces échanges : déterminer "dans quelles conditions les forces politiques peuvent" réunir "la majorité la plus large et la plus stable". "La décision de nomination du ou de la Première ministre sera prise en considération de ces deux critères-là", tranche la présidence.

Par "stabilité", Emmanuel macron entend "la capacité pour un gouvernement à ne pas tomber à la première motion de censure déposée". Or, affirme l'Elysée, l'Assemblée élue à l'issue des législatives anticipées du 7 juillet "est un Parlement de minorités". Par conséquent, "il était nécessaire d'abord d'attendre la structuration de l'Assemblée nationale qui a eu lieu avec l'élection du bureau, des vice-présidents et de la présidente Yaël Braun-Pivet", justifie la présidence.

Le "travail de fond" de la "droite républicaine" salué

Emmanuel Macron a ensuite "privilégié ce travail de décantation" des groupes politiques, un "travail de fond qui a été fait, pour le coup, par la droite républicaine" et par le "bloc central", estime l'Elysée. Une référence au "pacte législatif" présenté par Laurent Wauquiez le 23 juillet et au "pacte d'action" proposé le 14 août par Gabriel Attal.

Ces déclarations semblent indiquer que le chef de l'Etat s'oriente plus que jamais vers une collaboration avec la droite, malgré la victoire d'une courte tête de la gauche aux législatives. Le Nouveau Front Populaire tentera vendredi de renverser la donne lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Les représentants des partis du bloc macroniste seront reçus dans la foulée au palais présidentiel. La droite et l'extrême droite auront leur tour lundi 26 août. Le nouveau locataire de Matignon pourrait donc être connu dans le courant de la semaine prochaine.