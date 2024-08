Trump annonce le lancement de sa propre plateforme de cryptomonnaies

Longtemps opposé aux cryptomonnaies, le candidat du parti républicain à la présidentielle américaine poursuit sa volte-face avec l'annonce d'un projet intitulé "The DeFiant Ones".

"Les Américains sont essorés par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps. Il est temps que nous résistions, ensemble", a écrit Donald Trump, ce jeudi sur son réseau Truth Social. Dans un court message, l'ancien chef d'Etat américain et candidat à la présidentielle a annoncé son intention de lancer sa propre plateforme de cryptomonnaies. Un nouveau signal fort à l'adresse du secteur, devenu un investisseur majeur dans les campagnes électorales américaines.

La nouvelle plateforme a déjà un nom : "The DeFiant ones", que l'on peut traduire en français par "les provocateurs" ou les "intrépides". Un jeu de mot avec l'abréviation "DeFi" pour "decentrilized finance" ("finance décentralisée"). Donald Trump n'en dévoile pas davantage sur son projet, si ce n'est qu'il a pour but de proposer une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières.

De l'"immobilier numérique"

L'idée de cette plateforme de cryptomonnaies avait déjà été évoquée ces dernières semaines par les fils du candidat républicain, Eric et Donald Jr, tous deux dirigeants de la Trump Organization. Ceux-ci évoquaient un projet d'"immobilier numérique".

Donald Trump continue en tout cas d'opérer sa mue sur le sujet des cryptomonnaies. Longtemps très opposé au secteur, qu'il qualifiait d'"arnaque", l'ancien président s'est récemment présenté comme le candidat pro-bitcoin, allant jusqu'à prononcer un discours à la Bitcoin Conference de Nashville (Tennessee) fin juillet. Le choix de son vice-président, James D. Vance, ardent défenseur des cryptomonnaies depuis de nombreuses années, n'est pas innocent.

Il faut dire que l'enjeu est stratégique : selon l'ONG Citizens United, 48% des dons d'entreprises aux campagnes des partis démocrate et républicain en 2024 proviennent de ce secteur.