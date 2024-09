Nouveau Premier ministre : Macron explore la piste Michel Barnier

Le nom de l'ancien commissaire européen de LR est cité comme une option sérieuse pour Matignon ce jeudi, près de deux mois après les législatives.

Exit Xavier Bertrand ? Pressenti comme le favori pour Matignon mercredi, le président de la région Hauts-de-France semble finalement s'éloigner du poste de Premier ministre ce jeudi, en raison des menaces de censure de la gauche et du Rassemblement national. C'est une nouvelle hypothèse qui est désormais testée par l'Elysée : celle d'une nomination de Michel Barnier. Une piste qui confirme a priori le choix d'Emmanuel Macron d'opter pour une figure issue de la droite.

Le nom de l'ex-commissaire européen a commencé à circuler mercredi soir, relayé par des membres de sa famille politique LR, qui ont évoqué une "piste sérieuse" auprès de BFMTV. "C'est une personnalité que Laurent Wauquiez apprécie beaucoup, mais lui s'en tient à sa ligne : la nomination du Premier ministre est la prérogative exclusive du Président", souffle l'entourage du président des députés de la Droite républicaine. "Michel Barnier fait partie de ceux qui pourraient émerger au sein du bloc central et faire preuve de stabilité", avance de son côté le député Renaissance Mathieu Lefèvre.

"Un fossile", tacle le RN

Emmanuel Macron tient donc sans doute un nom capable de contenter son camp et celui de la Droite républicaine. Mais Michel Barnier saurait-il échapper à la censure d'une majorité de l'Assemblée nationale ? Si la censure de la gauche fait peu de doutes, l'attitude du Rassemblement national est plus difficile à prévoir.

A priori, le septuagénaire n'est pas dans un conflit aussi personnel avec Marine Le Pen que ne l'est Xavier Bertrand. Mais son ancienneté politique pourrait ne pas jouer en sa faveur, à en croire le président délégué des députés RN, Jean-Philippe Tanguy, qui déclare ce matin sur France Inter : "On fait du Jurassik Park en permanence, c'est-à-dire aller chercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. M. Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec."

Ministre sous Mitterrand, Chirac et Sarkozy

Elu pour la première fois député en 1978, Michel Barnier a en effet participé à des gouvernements sous trois présidents de la République : en 1993, il était nommé ministre de l'Environnement par Edouard Balladur en pleine cohabitation. Il a ensuite été aux Affaires européennes et étrangères sous Jacques Chirac, et enfin à l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy.

Michel Barnier a également été commissaire européen puis député européen. Il a enfin été le négociateur en chef de l'UE lors du Brexit. En 2021, il a participé au congrès de LR en vue de la présidentielle 2022. Arrivé en troisième position derrière Eric Ciotti et Valérie Pécresse, il a appelé à voter pour cette dernière au second tour.