Devant les chefs de file de la droite et du centre, Barnier dévoile les contours de son futur gouvernement

Le Premier ministre a conclu ses consultations ce jeudi par une réunion avec les partis politiques susceptibles d'entrer au gouvernement. Edouard Philippe, Gabriel Attal ou encore Laurent Wauquiez étaient présents.

La réunion de la dernière chance ? Depuis quelques jours, la constitution du gouvernement a pris une tournure ardue pour Michel Barnier, sur fond de rumeurs de hausses d'impôts qui ont refroidi le camp présidentiel. Ce jeudi 19 septembre, le Premier ministre a donc réuni à Matignon les chefs de file des partis susceptibles d'intégrer la coalition gouvernementale.

Aux alentours de 15h, les représentants de la droite et du centre sont arrivés tour à tour rue de Varenne : Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau pour Les Républicains (canal historique), Marc Fesneau pour le MoDem, Edouard Philippe pour Horizons, Gabriel Attal et Franck Riester pour Renaissance, mais aussi Hervé Marseille pour l'UDI, Hervé Morin pour Les Centristes et Laurent Henart pour le Parti radical.

16 ministres de plein exercice

La réunion a duré une heure et demi. Devant ces hommes, Michel Barnier a détaillé sa proposition de gouvernement : une équipe constituée de 38 ministres, dont 16 de plein exercice, selon les informations dévoilées par Gabriel Attal aux députés d'Ensemble pour la République. Parmi les 16 portefeuilles de plein exercice, sept seraient issus de Renaissance, trois des Républicains et deux du MoDem, un d'Horizons, un de l'UDI, un divers gauche et un divers droite, précise BFMTV.

Gabriel Attal a également indiqué avoir reçu des garanties de Michel Barnier sur la question fiscale : le Premier ministre se serait engagé à ne pas engager de "hausses d'impôts sur les classes moyennes et les Français qui travaillent".