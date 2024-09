Le nouveau ministre de l'Economie exclut le RN de "l'arc républicain" et se fait recadrer par Barnier

Michel Barnier a eu une explication avec Antoine Armand, après des déclarations de ce dernier ayant déplu au RN. Le Premier ministre aurait aussi appelé Marine Le Pen pour apaiser la situation.

La survie du gouvernement Barnier est suspendue au bon vouloir du Rassemblement national et le Premier ministre le sait bien. Son nouveau ministre de l'Economie, Antoine Armand, en a fait les frais ce mardi 24 septembre : sur France Inter, le patron de Bercy a ouvertement assumé d'exclure le parti d'extrême droite de "l'arc républicain". Des déclarations qui ont provoqué l'ire des élus du RN, mais aussi du chef du gouvernement.

Interrogé sur sa volonté de travailler ou non avec l'ensemble des groupes parlementaires, Antoine Armand a d'abord répondu aux journalistes : "Il ne faut pas commencer par dire avec qui on ne va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain". Avant de préciser son propos : "Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas."

Armand rappelé à l'ordre

Ces propos n'ont pas échappé à Marine Le Pen : "Quand j'entends Antoine Armand, ce matin, qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du RN alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement", s'est rapidement insurgée la patronne des députés du RN sur BFMTV.

Aussitôt, Michel Barnier a contacté son ministre par téléphone, selon les informations de BFMTV et du Parisien. L'entourage du Premier ministre indique que ce dernier "a clairement et fermement" rappelé à Antoine Armand "les règles et les engagements" du nouveau gouvernement, à savoir "le respect des électeurs" et "le respect des présidents de groupe représentés au Parlement".

Michel Barnier a téléphoné à Marine Le Pen

Après quoi, selon Le Figaro, Michel Barnier s'est également entretenu avec Marine Le Pen, soucieux d'apaiser les relations entre le RN et l'exécutif : depuis cet été, la députée du Pas-de-Calais martèle que tout gouvernement qui ne respectera pas ses élus et ses électeurs sera censuré.

Dans la foulée, un communiqué de Bercy a indiqué que le ministre de l'Economie convierait "prochainement chaque président de groupe" pour évoquer "les enjeux économiques et financiers du pays", insistant sur la nécessité d'"une concertation large des élus de la Nation". Leçon retenue pour Antoine Armand : sa porte restera ouverte au RN.