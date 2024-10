Michel Barnier compte revoir la réforme des retraites avec les "partenaires sociaux"

Lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale ce mardi 1er octobre, le Premier ministre a évoqué de possibles ajustements sur la réforme des retraites, avec l'aide des partenaires sociaux.

Adoptée par 49.3 l'an dernier, la controversée réforme des retraites pourrait connaître quelques ajustements, comme l'a déclaré Michel Barnier lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale ce mardi. Il a notamment indiqué vouloir "reprendre le dialogue" avec les syndicats, alors que cette réforme avait provoqué un mouvement social massif début 2023. Il compte ainsi proposer "aux partenaires sociaux de réfléchir à des aménagements raisonnables et justes".

Pas de report de l'âge légal

Cependant, Michel Barnier ne compte pas revenir sur le report progressif de l'âge légal de départ à 64 ans. En effet, lors de la primaire LR de 2022, Michel Barnier défendait un départ à la retraire à 65 ans. Ce qui ne semble pas être du goût des syndicats, qui demandaient l'abrogation pure et simple de la réforme des retraites. "Certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées", a-t-il affirmé, notamment "les questions de retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite [qui] méritent mieux que des fins de non-recevoir". Il a également indiqué qu'il est "impératif de préserver l'équilibre durable de notre système de répartition". Ce mardi, de nombreuses manifestations en France organisées par la CGT, FSU et Solidaires, demandaient notamment l'abrogation de cette réforme adoptée par le gouvernement d'Elizabeth Borne. Abrogation également réclamée par le Rassemblement national et la gauche : le RN compte utiliser sa niche parlementaire le 31 octobre prochain pour inscrire cette mesure à l'agenda de l'Assemblée. À gauche, la stratégie à adopter divise encore : La France insoumise doit déposer une proposition de loi à l'Assemblée courant novembre.

Renouveler le dialogue social

Michel Barnier entend bien renouveler le dialogue avec les partenaires sociaux. Ils ont notamment été reçus dans la semaine à Matignon, signe que le Premier ministre souhaite leur donner de la place : "J'ai souhaité immédiatement consacrer le temps de l'écoute à tous les partenaires syndicaux et professionnels que j'ai vus cette semaine. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes requiert un renouveau du dialogue social et une relation exigeante et constructive avec l'État". Cependant, aucun calendrier n'a été fixé aux partenaires sociaux concernant la réforme des retraites.