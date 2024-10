Budget 2025 : le gouvernement prévoit une baisse du remboursement de la consultation chez le médecin

Dans son budget pour 2025, le gouvernement a décidé de relever de 10% le ticket modérateur, ce qui devrait permettre d'économiser 1 milliard d'euros à l'Assurance maladie.

Dans son projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2025, le gouvernement a décidé plusieurs mesures, notamment de relever le ticket modérateur, soit la part non remboursée par l'Assurance maladie, chez le médecin et la sage-femme. Cette année, le déficit de la Sécurité Sociale a atteint 18 milliards d'euros.

Des augmentations à prévoir

Avec ces mesures, la Sécurité Sociale remboursera 60% de la consultation chez le médecin, contre 70% actuellement. Ainsi, le patient se retrouvera avec 40% à charge, contre 30 actuellement, alors que la consultation doit passer à 30 euros au 1er décembre. Si le gouvernement se veut rassurant sur cette mesure, assurant que le reste sera pris en charges par les complémentaires santé, 3 millions de personnes en France ne disposent pas de couverture complémentaire. Geneviève Darrieussecq, la nouvelle ministre de la santé, a défendu cette mesure, affirmant que "le reste à charge des patients est l'un des plus faible de l'OCDE. Et 95% des patients disposent d'une complémentaire, dont la moitié est prise en charge par l'employeur pour les salariés". Cependant, ces mesures devraient également mener à une hausse des cotisations médicales aux mutuelles.

Un milliard d'euros d'économies

Avec cette mesure, l'Assurance maladie devrait économiser plus d'un milliard d'euros par an. En 2024, le déficit de la branche maladie était de 14,6 milliards d'euros, après 11,1 milliards d'euros en 2023. En 2025, ce déficit devrait se résorber à 13,1 milliards d'euros et se stabiliser à 14 milliards d'euros en 2028. Après le doublement en mars dernier de la franchise sur les boîtes de médicaments et les actes effectués par un auxiliaire médical ainsi que sur les transports sanitaires, au mois de mai, la participation forfaitaire a elle aussi doublé, passant désormais à 2€ sur chaque consultation médicale. Des augmentations à la charge de l'assuré, qui ne sont remboursées ni par l'Assurance maladie, ni par les complémentaires santé. "Le relèvement des franchises et participations forfaitaires, entré en vigueur en 2024, continuera à monter en charge", a indiqué Bercy, qui compte ainsi gagner 300 millions d'euros en 2025. De plus, le gouvernement compte également baisser le plafond de prise en charge des indemnités journalières versées lors des arrêts-maladie. Avec cette mesure, l'Assurance maladie pourrait économiser 600 millions d'euros.