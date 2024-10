Le déficit de la Sécurité sociale atteindra 18,4 milliards d'euros en 2024

Celui-ci pourrait grimper jusqu'à 28,4 milliards d'euros en 2025 sans mesure corrective de la part du gouvernement.

Alors que pour 2024, le déficit de la Sécurité sociale était prévu à 10,5 milliards d'euros, puis 16 milliards en juin, celui-ci devrait atteindre 18,5 milliards d'euros selon le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Selon Le Figaro, les chiffres seraient encore pires pour 2025 : "avant intervention de nouvelles mesures en recettes et en dépenses, le déficit des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pourrait atteindre 28,4 milliards d'euros. Il représenterait alors 0,9 point de PIB, après 0,6 points en 2024 et 0,4 point en 2023", précise le document.

Une hausse de 9,9 milliards d'euros

Cette forte dégradation du déficit par rapport à 2024, avec une hausse de 9,9 milliards d'euros du déficit, serait le résultat d'une progression des charges (+3,8%), plus forte que celle, ralentie, des produits (+2,3%). Le déficit est porté principalement par les branches maladie et vieillesse du régime général, et par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui gère le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Avant la hausse de cotisation employeur prévue dans le PLFSS qui procurerait 2,3 milliards d'euros, le déficit de la CNRACL atteindrait 4,8 milliards d'euros en 2025, après 3,4 milliards d'euros prévus pour 2024 et 2,5 milliards en 2023.

11 milliards d'euros d'ici 2030

Depuis son apparition en 2018, ce déficit ne cesse de croître. En cause, l'augmentation du nombre de départs en retraite, alors que le nombre de nouveaux affiliés stagne ou diminue. Sans mesures correctrices du gouvernement, le déficit de la CNRACL pourrait atteindre 11 milliards d'euros en 2030, alerte un rapport des inspections ministérielles. Le déficit de l'ensemble des régimes vieillesse de base et du Fonds de solidarité vieillesse se dégraderait fortement en 2025, à hauteur de 4,7 milliards d'euros, pour atteindre 10,3 milliards. Avant mesure du PLFSS, la branche maladie continuerait à creuser à 18,7 milliards d'euros. Ainsi, la progression des dépenses continuerait à dépasser la croissance économique, soit la capacité de l'économie française à financer la Sécurité sociale.